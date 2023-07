Amelina è il simbolo del modo in cui la società ucraina ha reagito all’invasione russa. Dalla poesia è passata alle indagini sui crimini di guerra commessi dall’esercito occupante. Documentava minuziosamente ogni crimine di guerra in modo da permettere, un giorno, che potesse arrivare il momento della giustizia e dei risarcimenti.

Ma questa era solo una delle attività di Amelina. La scrittrice partecipava a eventi per sostenere i bambini nelle zone di guerra e aveva pubblicato il diario di Volodymyr Vakulenko, uno scrittore assassinato dai soldati russi durante l’occupazione della sua città, Izium, poi riconquistata dall’esercito ucraino. Il diario, sepolto nel giardino di Vakulenko, costituisce una testimonianza importante della vita sotto l’occupazione russa. Amelina aveva ricevuto una borsa di studio dalla Columbia university e in autunno avrebbe dovuto trascorrere un periodo al campus parigino dell’università, in compagnia del figlio dodicenne.

A Kramatorsk l’infaticabile Amelina è stata uccisa mentre accompagnava un gruppo di scrittori e giornalisti colombiani arrivati in Ucraina per raccontare la guerra. I giornalisti, feriti, non sono in pericolo di vita.

Amelina era solo una degli tanti ucraini di ogni estrazione che hanno mollato tutto per contribuire alla resistenza. La settimana scorsa alcuni giornalisti francesi sono stati accompagnati al fronte dal sergente ucraino Andriy Onistrat. Prima della guerra, quest’uomo di 49 anni faceva il banchiere e si cimentava con le moto e la maratona, ma dopo l’invasione russa ha chiesto di essere aggregato alla 68ª brigata, al fronte.