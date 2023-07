Chi crede ancora che sia possibile una soluzione militare tra israeliani e palestinesi? Nessuno che abbia una minima conoscenza della situazione potrebbe mai pensarlo. Eppure, ancora una volta, è il linguaggio delle armi a imporsi in un contesto in cui non emerge alcuna soluzione politica possibile o ipotizzabile.

Questa constatazione era valida cinquant’anni fa e lo è ancora oggi, mentre una vera e propria operazione di guerra viene condotta dall’esercito israeliano a Jenin, nel nord della Cisgiordania. Nel frattempo, a Tel Aviv, gli islamisti di Hamas hanno rivendicato un attentato.

Era da vent’anni che non assistevamo a scene del genere: raid aerei, blindati e centinaia di soldati all’assalto di una popolosa città palestinese. Il bilancio è di una decina di morti più un centinaio di feriti, oltre ad arresti di massa e a tremila persone costrette a fuggire dai combattimenti e ad abbandonare le loro case nel campo profughi di Jenin. Doppiamente rifugiati, senza futuro.

Miscela esplosiva

A questa guerriglia urbana ha risposto l’auto che si è lanciata contro la folla a Tel Aviv, ferendo nove persone. L’autista, palestinese, è stato ucciso da un passante. È un eterno circolo vizioso di violenza e vendetta, assolutamente familiare nel paese della legge del taglione.

Questa escalation di violenza è dovuta a una miscela esplosiva ben nota e fatta di esasperazione accumulata, di una militanza radicale diffusa tra una nuova generazione di palestinesi, di una colonizzazione senza ostacoli e di una politica israeliana ormai dominata dalla retorica incendiaria.