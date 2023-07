Furioso martedì e felice mercoledì? È possibile valutare il risultato del vertice della Nato a Vilnius dal cambiamento d’umore del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj? È sicuramente riduttivo, ma comunque può dare un’idea della drammaturgia dei grandi appuntamenti internazionali, dove niente è deciso prima dei titoli di coda.

L’11 luglio, all’arrivo a Vilnius, Zelenskyj aveva pronunciato parole molto dure nei confronti dei leader della Nato, apparentemente intenzionati a sbattergli la porta in faccia. Il presidente ucraino aveva addirittura parlato di “mancanza di rispetto”. Al Cremlino lo spettacolo avrà sicuramente fatto piacere.

Ma alla fine del vertice, nella giornata del 12 luglio, l’Ucraina è apparsa chiaramente rafforzata, anche se non fa ancora parte della Nato. Può sembrare paradossale, ma non è così. Prima di tutto perché era improbabile che Kiev potesse entrare immediatamente nell’Alleanza atlantica. Gli Stati Uniti non intendono accettarlo, perché se così fosse la Nato si ritroverebbe direttamente coinvolta nella guerra in corso. Le speranze dell’Ucraina, da questo punto di vista, erano mal riposte, o forse erano semplicemente frutto di una strategia.

Soddisfazione finale

Nella realtà l’Ucraina ha ottenuto tutto quello che poteva desiderare fatta eccezione per il famigerato articolo 5, quello che garantisce la solidarietà automatica nei confronti di uno stato aggredito.

Questo articolo è il graal della sicurezza collettiva, ma è proprio per preservarne la credibilità che Joe Biden non poteva concederlo a un paese impegnato in un conflitto. A quel punto, infatti, le alternative sarebbero state solo due: un ingresso in guerra degli Stati Uniti o la perdita di valore dell’articolo 5. In questo senso non possiamo dimenticare che la solidarietà automatica rappresenta ancora un baluardo per i paesi del fianco est: la Polonia, gli stati baltici e ormai anche Svezia e Finlandia, i nuovi arrivati.