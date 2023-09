Immaginate che uno stato confinante pubblichi una mappa in cui considera come acquisite intere aree del vostro paese. È sostanzialmente quello che è accaduto la settimana scorsa con la Cina. I paesi limitrofi, come prevedibile, non hanno apprezzato.

La mappa, pubblicata dal ministero delle risorse naturali e diffuso sui social network, ha suscitato la condanna dei vicini asiatici della Cina: Malaysia, Vietnam, Filippine, Indonesia e naturalmente Taiwan, isola che Pechino considera come parte integrante del suo territorio.

La reazione più dura, però, è arrivata dall’India, di cui il documento reclama due regioni contese nell’Himalaya. Il 4 settembre il governo di Narendra Modi ha risposto con una dimostrazione di forza militare al confine con il Pakistan e la Cina.

Qualcosa è cambiato

Dopo i sanguinosi scontri alla frontiera di tre anni fa, l’India e la Cina si guardano in cagnesco e non riescono a ridurre la tensione nonostante una serie di incontri.

Le rivendicazioni cinesi su oltre l’80 per cento del mar Cinese meridionale e su ampie aree di territorio indiano non sono una novità. Il primo documento in cui Pechino ha palesato le sue aspirazioni su gran parte del mar Cinese meridionale, infatti, risale al 2009.

Ma ora qualcosa è cambiato, e questo può aiutare a comprendere le reazioni accese dei paesi asiatici. Da un lato la Cina possiede mezzi militari all’altezza delle sue ambizioni, dall’altro non esita a umiliare i vicini mettendoli davanti al fatto compiuto.