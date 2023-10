È l’orrore di troppo, di quelli che possono cambiare l’evoluzione di un conflitto. L’esplosione che la sera del 17 ottobre ha provocato centinaia di morti all’ospedale Al Ahli al arabi di Gaza ha già avuto un impatto enorme, bloccando l’iniziativa diplomatica del presidente statunitense Joe Biden, il cui viaggio in Israele ora diventa molto problematico. Inoltre, la tragedia ha ulteriormente mobilitato le popolazioni arabe contro Israele e i suoi sostenitori occidentali. Secondo molti Israele non è più la vittima del peggiore attacco terroristico della sua storia, ma un paese che deve dimostrare di non aver commesso un crimine di guerra.

Lo stato ebraico paga le conseguenze del suo stesso blocco su Gaza. A causa del blocco, infatti, non esistono fonti indipendenti sul posto, nessun osservatore esterno o giornalista straniero che possa verificare i fatti e stabilire se la causa sia stata un bombardamento israeliano, come sostiene Hamas, o il lancio di un razzo da parte della Jihad islamica, come afferma Israele.

Questa assenza di fonti indipendenti penalizza Israele. L’attacco contro l’ospedale è arrivato dopo giorni di bombardamenti incessanti a Gaza, dunque anche se Israele riuscisse a dimostrare di non avere responsabilità, il danno sarebbe comunque fatto. Intanto si moltiplicano gli appelli per fermare la guerra.

Un fattore importante sarà il viaggio di Joe Biden, che ha evidentemente cambiato natura. Il presidente statunitense aveva diviso la sua visita in due fasi, una per esprimere il sostegno incondizionato a Israele dopo i fatti del 7 ottobre e una per convincere il governo israeliano a fare entrare gli aiuti umanitari a Gaza, al momento ancora bloccati, e a condurre le sue rappresaglie “rispettando il diritto di guerra”.