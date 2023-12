Nel fine settimana il segretario alla difesa Lloyd Austin e la vicepresidente Kamala Harris hanno espresso forti riserve sul modo in cui Israele sta portando avanti le proprie operazioni, chiamando in causa gli attacchi aerei massicci su zone densamente popolate, responsabili di un gran numero di vittime civili.

Le critiche sono tanto più significative se consideriamo che il segretario di stato Anthony Blinken si trovava in Israele alla vigilia della ripresa dei combattimenti e aveva invitato Benjamin Netanyahu a cambiare strategia per proteggere i civili. Israele ha scelto di non dare ascolto all’alleato americano: uno schiaffo diplomatico.

Ci sono diverse ragioni per questa tensione, ma la prima è sicuramente la rabbia persistente in Israele, non solo a causa del massacro del 7 ottobre ma anche del modo in cui Hamas ha gestito la questione degli ostaggi, giocando con le emozioni delle famiglie.

Israele vuole ritrovare una forza di dissuasione nei confronti di Hamas e ritiene che, colpendo con forza inaudita, riuscirà a ristabilire il rapporto di forze psicologico andato in frantumi il 7 ottobre. Ma questa strategia passa attraverso i bombardamenti a tappeto a cui abbiamo assistito nella prima fase della guerra, ora riproposti nel sud. Dunque a pagare sono i civili.