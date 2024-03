Non è la prima volta che succede. L’anno scorso un drone ucraino è stato abbattuto addirittura sopra il Cremlino, a Mosca. Ma in questo momento l’Ucraina aveva bisogno di mostrare di avere ancora la capacità di attaccare, nonostante sia ormai in posizione difensiva sul campo di battaglia.

Tra due giorni i russi saranno chiamati alle urne in un’elezione presidenziale senza la minima sorpresa, che regalerà a Vladimir Putin altri sei anni alla guida del paese. È in questo contesto particolarmente simbolico, e Putin ama parecchio i simboli, che l’Ucraina ha scelto di colpire in territorio russo.

L’obiettivo dell’offensiva è prima di tutto psicologico. Gli attacchi, infatti, volevano dimostrare al governo russo che non è l’unico a poter colpire infrastrutture importanti, come sta facendo da due anni. In secondo luogo si tratta di un modo per rispondere ai missili lanciati la settimana scorsa contro il porto di Odessa, uno dei quali pochi metri dall’auto su cui viaggiavano Volodymyr Zelenskyj e il premier greco Kyriakos Mitsotakis.

Questi attacchi, evidentemente, non hanno lo stesso impatto di quelli russi. Inoltre, sul fronte russo non si registrano vittime civili, contrariamente a quanto successo a Odessa. In questo modo l’Ucraina ha voluto ricordare ai russi che anche loro sono in guerra, una parola che Putin ha evitato durante la campagna elettorale. Kiev ha esitato a lungo rispetto alla possibilità di colpire in territorio russo, spinta dagli alleati occidentali costantemente preoccupati di evitare un’escalation. Ora, però, anche considerando la differenza di mezzi a disposizione dei due eserciti, i dubbi stanno svanendo.

La questione delle armi usate dall’Ucraina contro la Russia è un tema politico importante. In teoria l’esercito ucraino, quando si tratta di attaccare in territorio russo, utilizza solo armamenti di propria produzione, in particolare droni come quelli impiegati il 12 marzo.