Senza dubbio si tratta dell’episodio più misterioso avvenuto dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, ormai 14 mesi fa. Inoltre la vicenda avrà conseguenze pesanti sul proseguimento della guerra, in un momento particolarmente decisivo.

La Russia ha accusato l’Ucraina di aver voluto assassinare Vladimir Putin usando due droni lanciati contro il Cremlino. I due apparecchi sono stati distrutti al di sopra del complesso di edifici storici sulla piazza Rossa, a Mosca. Il portavoce russo ha dichiarato che ci saranno rappresaglie e che la Russia deciderà quando e come reagire.

L’Ucraina ha categoricamente negato qualsiasi responsabilità, ma è chiaro che Kiev smentirebbe anche se fosse responsabile dell’operazione, soprattutto considerando che è fallita. Eppure emergono diverse incoerenze.

Nessuna certezza

Prima di tutto l’attacco non corrisponde al modus operandi adottato dall’Ucraina fino a questo punto. Negli ultimi giorni si sono verificati diversi attacchi in territorio russo, ma sempre contro obiettivi militari o strategici come i depositi di carburanti, mai contro bersagli politici o civili.

In secondo luogo è risaputo che Putin non si trova spesso al Cremlino. Nel momento dell’attacco, infatti, era altrove. Servirebbero informazioni aggiornatissime per essere sicuri di colpire il presidente all’interno del suo palazzo.

È difficile essere categorici in situazioni di questo tipo, in cui le informazioni non sono verificate e le dichiarazioni si contraddicono.