Quando un portavoce dell’esercito di un paese in guerra smentisce il capo del governo, c’è sicuramente un problema. È quello che è successo questa settimana in Israele, e non è nemmeno l’unica frizione tra i militari e l’esecutivo nel bel mezzo di un conflitto che non rallenta.

La dichiarazione rilasciata a un’emittente televisiva da Daniel Hagari, portavoce dell’esercito israeliano, ha creato scompiglio. Secondo Hagari chi parla di cancellare Hamas “getta polvere sugli occhi” dell’opinione pubblica israeliana. Peccato che questo sia precisamente l’obiettivo dichiarato della guerra scatenata da Benjamin Netanyahu.

Hagari, se possibile, è stato ancora più esplicito: “Hamas è un’idea, un partito radicato nell’animo della gente. Chiunque pensa di poterlo eliminare si sbaglia”. Sentendosi chiamato in causa, Netanyahu ha immediatamente diffuso un comunicato per ribadire che “la distruzione delle strutture militari e politiche di Hamas” resta uno degli obiettivi della guerra, chiedendo all’esercito di lavorare per raggiungerlo.