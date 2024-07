È un video difficilmente sopportabile. Una persona anonima, a Gaza, stava filmando un momento apparentemente simile a tanti altri: alcuni bambini giocavano a calcio nel cortile di una scuola, come fanno tutti i bambini del mondo. Ma all’improvviso è arrivata un’esplosione, seguita dal caos, dalle vittime, dalle grida d’orrore: un missile israeliano aveva appena colpito la scuola di Al-Awda, nella zona orientale dell’immenso campo profughi di Khan Yunis. Il bilancio è pesantissimo: decine di morti e feriti in un agglomerato popolato da sfollati provenienti da altre zone della Striscia di Gaza.

Due giorni fa ho dedicato questa rubrica al bombardamento del più grande ospedale pediatrico di Kiev. In quel caso mi chiedevo come i soldati potessero prendere di mira i bambini. Oggi voglio fare la stessa domanda in un contesto diverso, quello della guerra condotta da nove mesi dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza dopo l’attacco di Hamas.

Lo stato maggiore israeliano sostiene che il lancio di missili a partire da un aereo da guerra aveva come obiettivo un combattente di Hamas, e ha promesso che aprirà un’inchiesta per capire perché ci siano state vittime civili. Dopo nove mesi di bombardamenti ininterrotti che hanno ucciso migliaia di persone (tra cui migliaia di bambini), distrutto intere città e provocato una carestia, queste giustificazioni sono utilizzate troppo spesso per risultare credibili.