L’Iran doveva scegliere tra due mali: non rispondere all’assassinio del capo di Hezbollah e all’offensiva di Israele in Libano, perdendo in questo modo la propria credibilità, oppure reagire accettando il rischio di provocare rappresaglie da parte di Tel Aviv e forse anche degli Stati Uniti. Teheran ha optato per la seconda soluzione, prolungando l’escalation brutale che da settimane travolge la regione.

Negli ultimi giorni la maggior parte degli analisti ha sottolineato la relativa moderazione delle reazioni iraniane dopo l’omicidio di Hassan Nasrallah a Beirut, concludendo che Teheran non avrebbe risposto a caldo all’eliminazione del suo principale alleato per non offrire a Israele il pretesto per attaccare le strutture nucleari del paese. Questa teoria era senza dubbio troppo razionale e non teneva conto della rabbia dei sostenitori di Hezbollah davanti alla passività dell’alleato iraniano. Alcuni libanesi avevano addirittura parlato di “tradimento”. Per i leader della rivoluzione islamica è stata un’umiliazione da cui probabilmente è nata la decisione di attaccare Israele il 1 ottobre.

Gli israeliani hanno immediatamente fatto sapere che l’offensiva iraniana non resterà senza risposta e di avere pronti i piani per un contrattacco. Al momento sembra che in Israele non ci siano state vittime, anche perché la maggior parte dei 180 missili iraniani sarebbe stata intercettata dalla difesa aerea israeliana, con l’aiuto degli Stati Uniti.