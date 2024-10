Un anno dopo siamo tutti consapevoli del fatto che a pagare non sia stato solo il movimento islamista, ma anche i due milioni di palestinesi della Striscia di Gaza e l’intera regione. La guerra intanto continua, mentre un centinaio di ostaggi è ancora nelle mani di Hamas. L’escalation prosegue anche in Libano , dove i bombardamenti sono feroci, e in Iran. Il primo ministro israeliano ha mantenuto abbondantemente la sua promessa.

Tra tutte le reazioni a cui abbiamo assistito un anno fa, la più saggia era stata sicuramente quella di Joe Biden, che in occasione della sua visita in Israele pochi giorni dopo il 7 ottobre aveva consigliato al primo ministro israeliano di “non fare come noi”, in riferimento alla reazione americana dopo l’11 settembre 2001 e alla cosiddetta guerra contro il terrorismo scatenata dall’amministrazione Bush, con due conflitti senza fine in Iraq e Afganistan, il carcere di Guantanamo, gli episodi di tortura e una lotta cieca e insensata.

Netanyahu non ha accettato il consiglio, rispondendo alla brutalità del terrorismo con la brutalità dello stato, calpestando i diritti umani e le leggi internazionali.

Oggi Gaza è ridotta in macerie, con più di 40mila morti, secondo le cifre fornite dalle autorità controllate da Hamas (che non sono state smentite) e una popolazione costantemente sfollata e privata di ogni bene di prima necessità. Lo stesso scenario si sta ripetendo in Libano, con un milione di persone costrette a lasciare le proprie case, ovvero quasi un quarto della popolazione totale.

Parlare di punizione collettiva non significa difendere Hamas o Hezbollah, che sono indifendibili. Esattamente come Biden, parlando degli errori dopo l’11 settembre, non intendeva difendere al Qaeda.