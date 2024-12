Due luoghi, due situazioni diverse. In Siria l’esercito russo è alle prese con una ritirata umiliante: il 16 dicembre una colonna composta da un centinaio di veicoli ha potuto lasciare Damasco per evacuare circa cinquecento soldati russi che erano rimasti bloccati dopo [la caduta del dittatore Bashar al Assad](http://Comincia una stagione piena di incognite).

Per permettere la partenza di questi uomini e dei loro equipaggiamenti verso una base russa situata sulla costa siriana, Mosca ha dovuto negoziare con i nuovi padroni della Siria, gli stessi che l’aviazione russa aveva bombardato in precedenza. Al Cremlino, invece, Vladimir Putin non ha ancora pronunciato una parola sulla sconfitta umiliante incassata in Siria con il rovesciamento del suo principale alleato in Medio Oriente. Il 16 dicembre il presidente russo ha preferito minacciare l’occidente, accusandolo di spingere la Russia verso un “limite oltre il quale non potrà più arretrare”.

L’oggetto della rabbia di Putin è il progetto di far arrivare in Europa, nel 2026, missili statunitensi a raggio intermedio, che secondo Mosca minaccerebbero il territorio russo. Putin si è detto pronto a forzare un’escalation con i missili ipersonici Oreshnik, che ha testato il mese scorso in Ucraina.