Quale altro cittadino privato ha il potere di provocare reazioni così illustri? Evidentemente Musk non è affatto una persona come le altre, perché è l’uomo più ricco del mondo, perché controlla società importanti come Tesla e SpaceX e perché è molto vicino a Donald Trump, che gli ha affidato il compito di tagliare le spese federali. Come se non bastasse, Musk è anche il proprietario del social network X (ex Twitter), che ha trasformato in una cassa di risonanza delle cause che sostiene.

Macron ha attaccato il miliardario americano senza mai nominarlo e accusandolo di guidare una “nuova internazionale reazionaria”. L’espressione, assolutamente calzante, proviene da un’analisi pubblicata dalla rivista online Le Grand Continent, e descrive la corrente che mescola il “trumpismo” e la potenza del tecnonazionalismo di Musk.

Ma perché Musk attacca l’Europa? Partiamo dai fatti. A poche settimane dalle elezioni in Germania, Musk ha manifestato il suo sostegno per l’AfD, partito di estrema destra. Il miliardario ha espresso la sua approvazione su X e sulla stampa tedesca, e il 9 gennaio parteciperà a un incontro con la leader del partito Alice Weidel sul suo social network, regalandole un’enorme visibilità.