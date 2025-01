Non è un’elezione presidenziale come le altre. Prima di tutto perché arriva dopo due anni in cui l’incarico di presidente del Libano è rimasto vacante (in autunno il paese era in guerra ma non aveva un capo dello stato), e in secondo luogo perché si tratta di una votazione senza campagna elettorale, senza programmi, senza slogan e senza partecipazione popolare. Il risultato del voto, in programma il 9 gennaio, non deriverà dalla capacità di convincere dei candidati, ma da un accordo tra i leader dei clan forzato dalle pressioni della comunità internazionale.