La stessa indifferenza caratterizza evidentemente i due generali che si contendono il potere. Il risultato è un paese distrutto: più di tre milioni di persone sono fuggite negli stati confinanti, mentre altri milioni di sudanesi sono sfollati all’interno del loro paese. Le organizzazioni umanitarie lanciano regolarmente l’allarme. Secondo l’Unicef, in Sudan tre milioni di bambini sono a rischio di malnutrizione grave.

Come spesso succede nelle guerre, anche in Sudan è difficile fare distinzioni tra buoni e cattivi: in passato i due generali si erano accordati per fare un colpo di stato e mettere fine a una delle esperienze democratiche più audaci del continente. Ma in un colpo di stato due leader sono troppi. E la rivalità era inevitabile.

Se questa guerra non sembra avere fine è per due motivazioni principali. Prima di tutto, nessuna delle due parti è in grado di prevalere sull’altra. Né l’esercito guidato dal generale Abdel Fattah al Burhan né le Forze di supporto rapido (Rsf), un gruppo paramilitare comandato dal generale Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemetti, riescono a imporsi.