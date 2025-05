È davvero la fine dell’impegno di Washington? Negli ultimi mesi ci sono stati così tanti colpi di scena che non possiamo escludere nulla. Tra l’altro oggi gli europei puntano sui parlamentari repubblicani che ancora sostengono l’Ucraina, nella speranza che possano convincere il presidente a cambiare rotta.

Il 19 maggio il senatore repubblicano Lindsey Graham ha chiamato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot per promettergli che proseguirà i suoi sforzi in questo senso. Graham sostiene un progetto di legge appoggiato da settanta senatori su cento che prevede sanzioni severe contro la Russia in caso di fallimento del negoziato con l’Ucraina. Tuttavia, prima di essere sottoposto al voto del senato, il progetto avrà bisogno del via libera della leadership repubblicana e verosimilmente anche della Casa Bianca.

Per il momento non c’è alcun segnale che faccia pensare a un’interruzione dell’appoggio militare statunitense nei confronti dell’Ucraina, né in termini di consegna di armi né, fatto forse ancora più importante, sulla condivisione delle informazioni raccolte dai satelliti statunitensi.

Gli europei possono raccogliere il testimone da Washington? È la grande domanda del momento. Le sanzioni adottate il 20 maggio dall’Unione e dal Regno Unito evidenziano una forte determinazione a non abbandonare l’Ucraina, a prescindere dall’atteggiamento di Trump. Sarebbe una novità che avrebbe conseguenze rilevanti per i rapporti transatlantici.