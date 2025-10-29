Due anni dopo, Paul Biya conquistava la presidenza del Camerun. Da allora sono passati 43 anni, e Biya è ancora al suo posto. È un record mondiale.

Nel 1980 il presidente senegalese Léopold Sedar Senghor aveva fatto scalpore diventando il primo leader del continente africano ad aver scelto di lasciare volontariamente il potere, senza pressioni delle piazze o dell’esercito. All’epoca i suoi colleghi erano furiosi, perché dava il cattivo esempio. Dopo aver governato per vent’anni il Senegal dopo l’indipendenza, Senghor aveva ritenuto più saggio passare il testimone alla generazione successiva.

Sia in Camerun sia in Costa d’Avorio, i giochi erano fatti prima ancora del voto. In Camerun il principale avversario di Biya, Issa Tchiroma Bakary, si è proclamato vincitore ma la corte suprema, vicina al governo, ha assegnato la vittoria a Biya. Ci sono stati vari incidenti per le proteste contro il risultato, ma Biya è inamovibile anche se passa buona parte dell’anno a curarsi in Svizzera e il suo paese vive al ritmo delle voci sul suo stato di salute.

In Costa d’Avorio, che ha già vissuto una guerra civile in seguito a elezioni contestate, l’ex presidente Laurent Gbagbo e l’uomo d’affari Tidjane Thiam, principali rappresentanti dell’opposizione, non hanno potuto nemmeno candidarsi. Come era prevedibile, il presidente uscente ha vinto con il 90 per cento dei voti.

Nessuno è convinto della regolarità delle due elezioni né delle spiegazioni degli interessati, insostituibili uomini della provvidenza, per rimanere aggrappati al potere.