Il film più visto del momento sulla piattaforma Netflix è House of dynamite di Kathryn Bigelow, incentrato sui momenti che precedono un attacco nucleare sul territorio statunitense. In questo thriller iperrealista, il presidente degli Stati Uniti ha pochi minuti di tempo per decidere se reagire, contro chi e con quale intensità, prima che un missile nucleare colpisca Chicago. Il cinema ha sempre amato l’atomica. Di sicuro ricorderete Il dottor Stranamore di Stanley Kubrick, del 1964, in cui un generale paranoico scatena la guerra nucleare contro l’Unione Sovietica.

Ma non è in un film che Donald Trump, pochi minuti prima di incontrare il numero uno cinese Xi Jinping in Corea del Sud, ha annunciato con un tweet di aver ordinato al dipartimento della guerra di ricominciare a “testare le nostre armi nucleari”, giustificando la sua decisione con il fatto che altri paesi stanno conducendo dei test e che gli Stati Uniti non possono restare indietro.

Qualche giorno prima era toccato a Vladimir Putin annunciare di aver sperimentato con successo un missile da crociera chiamato “uccello delle tempeste”, capace di trasportare una testata nucleare e di sfuggire a tutti i sistemi di difesa, almeno stando a quanto dichiarato dal presidente russo. Il giorno successivo Mosca ha presentato il Poseidon, un drone sottomarino con capacità nucleare.

Dopo l’invasione dell’Ucraina del 2022, Putin sventola regolarmente la minaccia nucleare per ricordare agli occidentali che quello in corso non è un conflitto classico, e che il coinvolgimento di una potenza nucleare cambia tutto. Detto questo, la Russia non ha mostrato alcuna reale intenzione di usare il suo arsenale atomico in Ucraina, neanche le armi tattiche, cioè quelle con una portata limitata. Fatta eccezione per il doppio attacco nucleare statunitense del 1945, contro Hiroshima e Nagasaki, nessun paese al mondo ha mai usato un’arma atomica in un conflitto.