Come ha fatto Bloomberg ad avere le trascrizioni? L’agenzia non lo rivela, così come non chiarisce come sia entrata in possesso di una conversazione tra due funzionari russi. Tuttavia, nessuno nega l’autenticità di questi due documenti eccezionali.

Una cosa è ritenere che l’amministrazione statunitense faccia il gioco della Russia, un’altra è vederlo scritto nero su bianco. L’agenzia di stampa Bloomberg ha pubblicato le trascrizioni sconvolgenti di due conversazioni telefoniche riservate, la prima tra l’inviato americano Steve Witkoff e il consigliere diplomatico russo Yuri Ušakov, la seconda tra Ušakov e il negoziatore russo Kirill Dmitriev.

Nella prima conversazione, avvenuta il mese scorso, Witkoff (amico di Donald Trump) spiegava al suo interlocutore russo il modo in cui il presidente Vladimir Putin avrebbe dovuto palare al presidente statunitense, consigliandogli di complimentarsi per il successo a Gaza, di adularlo e chiamarlo “uomo di pace”. A quel punto, spiegava Witkoff, “sarà davvero un’ottima conversazione”. Poi aggiungeva: “Ho detto al presidente che la Russia ha sempre voluto un accordo di pace. Ne sono convinto e ho detto al presidente che questo è ciò che credo”.

La seconda conversazione, ancora più stupefacente, conferma quello che tutti sospettavano: il piano in 28 punti presentato come “statunitense” è in realtà un testo russo. Dmitriev, molto vicino a Putin, parlando con Ušakov gli propone di consegnare agli statunitensi un documento basato sulle richieste russe. “Glielo farò avere in modo informale”, spiega Dmitriev. “Così potranno sostenere che sono stati loro a realizzarlo. Non credo che useranno esattamente la nostra versione, ma almeno sarà il più simile possibile”. Qualche giorno dopo, Dmitriev era a Miami, negli Stati Uniti, per incontrare Witkoff e dargli il documento.