Quattro derive pericolose in corso nel mondo arabo

Queste dimensioni sono interconnesse e creano un groviglio di ostacoli che impediscono all’individuo di vivere una vita migliore, perché il deterioramento in una dimensione automaticamente ne innesca uno simile in altri ambiti. È l’inverso rispetto a ciò che è accaduto alle famiglie comuni del mondo arabo tra il 1920 e il 1970, quando ogni generazione ha visto un miglioramento delle condizioni di vita.

Le condizioni di vita di molte persone (se non addirittura di una maggioranza) si sono deteriorate in quasi tutti gli ambiti più rilevanti (acqua, istruzione, impiego, alimentazione, povertà, ambiente, libertà di espressione, partecipazione e responsabilità politica, disparità socioeconomiche).

In molti casi, purtroppo, i risultati delle mie osservazioni e dei miei appunti evidenziano alcune tendenze che dovrebbero rappresentare un campanello d’allarme in tutta la nostra regione.

La mia ricerca mi ha portato alla spaventosa conclusione che la regione araba è colpita dalle quattro orribili forze in atto di cui ho parlato prima. Ho proseguito la mia analisi in due modi: da una parte valutando i segnali perfettamente visibili a chiunque (a partire da me) si sposti nella regione e interagisca con le persone normali e con gli esponenti dell’élite, dall’altra analizzando i risultati raccolti dagli studiosi arabi e internazionali che si occupano delle macrotendenze in atto nella regione.

Il disagio accumulato in molti settori ha raggiunto un punto tale che oggi è sempre più difficile fermare o arginare il deterioramento e cercare di migliorare le condizioni di vita. In molti paesi, i loro mediocri sistemi di governo continuano a portare avanti politiche dannose solo per mantenere il potere, estraendo troppa acqua dalle falde, promuovendo gli studenti a prescindere dai risultati, sprecando fondi per finanziare settori che ostacolano la crescita reale o l’occupazione, ignorando l’abusivismo edilizio selvaggio, criminalizzando l’espressione libera sui social media e rifiutandosi di permettere ai cittadini di partecipare alle sfide e alle passioni destinate a soddisfare la necessità della popolazione invece che a permettere alle élite di arricchirsi.

Questo ciclo di regressione ha prodotto una profonda divisione nella popolazione degli stati arabi su basi etniche, settarie, economiche e di potere. Mentre le popolazioni arabe si dividono in piccoli gruppi, molti cercano la via della militarizzazione e protettori all’estero. Questo crea nuovi problemi per la ricostituzione di stati integrati e in salute, una difficoltà esacerbata dalle disparità socioeconomiche citate in precedenza, che continuano ad aumentare.

Altri punti di osservazione

Il tutto, per quanto rappresenti un problema serio, è incredibilmente ignorato dalle élite al governo e dalle potenze internazionali che le sostengono, dalle potenze regionali – come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, l’Iran e la Turchia – alle potenze globali come gli Stati Uniti, la Russia, il Regno Unito, la Francia e altre.

Ritengo che le conseguenze complessive di queste tendenze interne di molti paesi arabi rappresentino la più grave minaccia per la regione (insieme alla doppia minaccia del colonialismo sionista e degli interventi militari ininterrotti). Per i prossimi mesi ignorerò Donald Trump, Mohammad bin Salman, la Siria del nord, Aden, Benghazi, le carceri egiziane e tutte le altre problematiche che preoccupano la maggioranza degli osservatori in Medio Oriente.

Per questo nei prossimi mesi intendo analizzare gli studi sulle problematiche che sono alla base del deterioramento, della militarizzazione, dell’impoverimento, della polarizzazione e della frammentazione della regione araba. Tra questi argomenti ci sono la povertà, l’istruzione, l’occupazione, l’inquinamento, la distribuzione equa dell’acqua, l’alloggio, la corruzione, la democratizzazione, lo stato di diritto e le disparità in molte dimensioni della vita.

Gran parte di questi sviluppi è generalmente ignorata dai mezzi d’informazione arabi e internazionali. Eppure il loro impatto determina il benessere della maggior parte dei 400 milioni di cittadini dei paesi arabi, che ora sanno di meritare qualcosa di più rispetto al misto di disfunzionalità, disparità, indebolimento e disperazione che costituisce la loro vita quotidiana.

Questi problemi, alla fine, ci faranno capire se la violenza, la crudeltà, la sofferenza e il collasso dell’ultimo decennio ci spingeranno a porre rimedio alle nostre disfunzioni o se invece sono solo un assaggio di altre devastazioni, sofferenze collettive e crollo degli stati che potrebbero aspettarci in futuro.

