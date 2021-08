Quando a qualcuno viene diagnosticato un tumore spesso la sua prima risposta è il terrore, la convinzione di non avere speranze. Per chi in questi anni non ha prestato la dovuta attenzione alla crisi climatica, le prove del fatto che siamo sull’orlo di una catastrofe potrebbero suscitare la stessa reazione. Ma chi ha superato un cancro (o è stato vicino a persone che l’hanno superato) sa che subito dopo arriva un’altra fase: valutare le possibili cure e, nella maggior parte dei casi, impegnarsi per seguirle. Da lì possono arrivare le buone notizie: sei stato accettato per una nuova e promettente terapia; il tuo corpo sta rispondendo bene; sei in remissione; ti senti più in salute; hai una buona prognosi. Capisci che ci sono cose che possono fare la differenza.

Il cambiamento climatico è un incubo. Le alluvioni, gli incendi e il caldo estremo di questa estate, dalla Cina alla Siberia e alla Columbia Britannica, ci ricordano che il problema si sta aggravando rapidamente. Ma la cosa che più colpisce nel rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc), pubblicato il 9 agosto, non sono le cattive notizie, che in realtà non sono affatto una novità. È la chiarezza sulle possibili soluzioni, che sono un segnale di speranza.

L’aspetto più significativo del rapporto dell’Ipcc è stato sottolineato in modo sintetico da Piers Forster, fisico esperto di questioni climatiche dell’università di Leeds, nel Regno Unito. Il 9 agosto Forster ha scritto un paio di tweet per evidenziare le notizie buone e quelle cattive del rapporto. Le cattive notizie sono familiari: stiamo assistendo a eventi climatici estremi “sempre più intensi e frequenti”. Siamo vicini a un aumento di 1,5 gradi della temperatura media del pianeta, che raggiungeremo a metà del secolo. La buona notizia, invece, è che “siamo molto più sicuri del fatto che azzerando le emissioni nette si arresterà anche il contributo umano al surriscaldamento”. Azzerando le emissioni “il cambiamento della temperatura potrebbe addirittura cominciare a muoversi in senso opposto”. Questo significa che siamo nelle condizioni di fermare, o anche invertire, parte della devastazione.