Tanti soldi e subito. La decontribuzione per le assunzioni nel mezzogiorno d’Italia è la parte più consistente del decreto approvato dal governo il 7 agosto. Quel che si sa, in attesa della pubblicazione del decreto, è che ci sarà uno sgravio del 30 per cento sui contributi pensionistici alle imprese che operano nelle “aree svantaggiate”, definite sulla base dei criteri della politica di coesione europea: un prodotto pro capite inferiore al 75 per cento della media nell’Unione europea e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Dunque, tutte le regioni del mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La misura è annunciata come strutturale: dovrebbe durare fino al 2029, con andamento decrescente dello sgravio. È una manovra quasi decennale, quindi diversa dalle decontribuzioni limitate del passato, come lo sgravio contributivo di tre anni dato dal governo Renzi alle imprese che assumevano a tempo indeterminato nel 2015, o le decontribuzioni selettive, come quelle per le assunzioni di disoccupati di lunga durata e Neet (giovani che studiano e non lavorano).

Il costo stimato per quel che resta del 2020 è di un miliardo, il che porta a ipotizzare all’anno sarà sui quattro-cinque miliardi. Una cifra considerevole, una delle più consistenti fra quelle elargite durante e dopo la crisi sanitaria. Quella che affronta un problema strutturale e storico dell’economia italiana – la questione meridionale – e dunque solleva due domande: basta tagliare il costo dei contributi previdenziali per ridurre il divario territoriale? E chi pagherà questa misura?

I divari da colmare

Qualche giorno fa proprio il ministro per il sud e la coesione territoriale Beppe Provenzano, autore della proposta, ha pubblicato un lungo post su Facebook per celebrare i settant’anni della Cassa per il Mezzogiorno, contro la “riduzione a caricatura” di una “storia di successi e fallimenti”, nel quale rivendica lo spirito dei fondatori e, pur non nascondendo degenerazioni e abusi, i risultati positivi per l’industrializzazione e l’avanzamento del sud.

In confronto all’investimento diretto dello stato – il paragone è con la Tennesse valley authority durante il New deal americano degli anni trenta – lo sgravio del 30 per cento del costo del lavoro per le imprese è una piccola cosa, e lo stesso Provenzano non manca di ripetere che è solo una parte del “piano per il sud”. I divari da colmare infatti sono tanti ed esistono da prima del covid-19, che in termini di prodotto interno lordo (Pil) ha colpito più il nord che il sud. È stata la stessa associazione per lo Sviluppo industriale del mezzogiorno (Svimez) – da cui Provenzano proviene – ad analizzare le conseguenze della pandemia in Italia: il crollo atteso per il 2020 è del 9,6 per cento nel centro-nord e dell’8,2 per cento nel mezzogiorno. Ma l’impatto sull’occupazione è più forte al sud: si stima una perdita di 380mila posti di lavoro. In un solo anno nella parte più in difficoltà del nostro paese ci sarà un calo dell’occupazione più grande di quello causato dalla recessione che si è verificata tra il 2009 e il 2013, quando si persero 360mila posti di lavoro. Dunque, le conseguenze in termini economici e sociali del covid-19 possono essere devastanti per il sud, e la ripresa che si prevede più rapida al nord rischia di scavare ancore di più il baratro già esistente.

Le ragioni di questo baratro sono scritte nella storia economica italiana. A leggerne le testimonianze più recenti, però, il costo del lavoro non è quella principale. O meglio, il maggior costo del lavoro per unità di prodotto nel mezzogiorno dipende da una serie di fattori tutti “esterni” al posto del lavoro. Basta scorrere l’ultimo rapporto Svimez, pubblicato prima dell’emergenza sanitaria: vi si legge che nel decennio 2008-2018 gli investimenti sono scesi in tutt’Italia, ma al sud in misura doppia (meno 32,3 per cento nel mezzogiorno, meno 15,5 per cento nel centro-nord). Che lo “Stato investitore”, in ritirata ovunque, si è disimpegnato soprattutto nel sud (la spesa in conto capitale delle pubbliche amministrazioni è passata da 56,9 a 34,6 miliardi in Italia, ma nel meridione si è passati da 22 miliardi a dieci miliardi).