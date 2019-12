I dilemmi dei democratici di fronte all’impeachment di Trump

Ma, se si parla della possibilità che il Partito democratico conservi la maggioranza alla camera anche dopo il 2020, il voto sull’impeachment potrebbe non essere stato il momento più importante della scorsa settimana. Negli stessi giorni in cui decidevano di mettere in stato d’accusa il presidente, i democratici hanno preso due decisioni politiche che potrebbero avere un grosso impatto nella battaglia per il controllo del congresso che si combatterà alle elezioni di novembre 2020: la prima riguarda l’approvazione della legge per ridurre il prezzo dei farmaci con ricetta; la seconda è la decisione di accettare la revisione del Nafta, l’accordo commerciale con Messico e Canada, voluta e ottenuta dal presidente.

I democratici sanno che durante il 2020 Trump farà di tutto per convincere l’opinione pubblica del fatto che il voto sull’impeachment è il frutto dell’estremismo dell’opposizione. E quindi sanno di dover dimostrare ai loro elettori che una volta eletti hanno fatto qualcosa di più che processare il presidente. E in effetti è proprio quello che hanno fatto. I procedimenti giudiziari di Trump hanno eclissato tutti i risultati positivi raggiunti dai democratici negli ultimi mesi. Il partito ha fatto approvare una serie di misure alla camera, tra cui: la proposta di legge per riformare il finanziamento delle campagne elettorali e stabilire standard nazionali per l’accesso al voto; la norma sui medicinali con ricetta; quella approvata all’inizio di dicembre per ripristinare elementi cruciali del Voting rights act (la legge del 1965 che proibisce la discriminazione razziale nel voto); l’Equality act, che vieta la discriminazione in base all’orientamento sessuale o all’identità di genere; la proposta di legge che legalizza la posizione degli immigrati entrati illegalmente nel paese quando erano bambini ( i cosiddetti dreamers); la proposta per la parità salariale delle donne e quella che condanna la decisione di Trump di abbandonare l’accordo sul clima di Parigi.

In tutti questi casi il partito ha votato in modo compatto, un fatto che riflette la determinazione dei leader del partito nel trovare accordi che siano accettabili sia per l’ala più radicale sia per quella moderata, che comprende i deputati eletti nelle zone rurali e in quelle nei sobborghi delle grandi città, a rischio di perdere il seggio a novembre. Secondo gli strateghi del partito, questi parlamentari baseranno la loro campagna elettorale sulla valorizzazione di alcune delle leggi approvate quest’anno alla camera, in particolare la legge per la riforma politica e quella per abbassare il prezzo dei farmaci. Inoltre sosterranno che la decisione di appoggiare il nuovo accordo commerciale con Messico e Canada dimostra che sono disposti a lavorare con il presidente.