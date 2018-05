In Indonesia il terrorismo arruola le famiglie

L’Indonesia è nuovamente sprofondata in un’ondata di violenza terroristica, ma stavolta c’è una variante del tutto nuova: le famiglie suicide. Per la prima volta nella storia, dei genitori hanno organizzato una gita di famiglia per farsi saltare in aria.

Se i bambini venivano arruolati di solito accadeva perché erano abbandonati o orfani. Un esponente indonesiano di Jemaah islamiyah ha sposato una filippina di Mindanao che era pronta a piazzare una bomba, ma non ci sono prove che l’abbia mai fatto. In ogni caso non si parlava di attentati suicidi. È difficile immaginare un esponente di Jemaah islamiyah disposto consapevolmente a condannare a morte la moglie e i figli. Il gruppo Stato islamico (Is), al contrario, ha coinvolto le famiglie fin dall’inizio. Il califfato ha intenzionalmente incoraggiato intere famiglie a spostarsi – berhijrah – in Siria per permettere ai padri di combattere, alle madri di riprodursi, insegnare o curare i feriti e ai figli di crescere in uno stato islamico puro.

Gli indonesiani, insieme ad altre persone provenienti da tutto il mondo, hanno aderito con entusiasmo. A volte gli uomini sono andati per primi, seguiti poi dalle mogli e dai bambini. Altre volte hanno portato con sé le loro figlie adolescenti per darle in moglie a combattenti non indonesiani.