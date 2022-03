In una lezione di grande successo tenuta nel 2015 (visualizzata più di dieci milioni di volte) John J. Mearsheimer, stimato professore di relazioni internazionali all’università di Chicago e probabilmente il più noto esponente della cosiddetta scuola di pensiero realista, analizzava il conflitto esploso in Ucraina l’anno precedente. In sostanza, secondo Mearsheimer, la responsabilità dell’aggressione russa del 2014 era dell’espansionismo degli Stati Uniti e della Nato, una provocazione gratuita contro la Russia.

La reazione di Mosca in quel caso era stata naturale, e l’occidente poteva solo incolpare se stesso per aver anteposto quelle che Mearsheimer definiva frivole idee “da ventunesimo secolo” a quelle solide “del diciannovesimo secolo”. Per quanto riguarda gli ucraini, erano vittime della sorte: nel duro mondo delle grandi potenze chi vive al confine con la Russia non dovrebbe cercare una maggiore integrazione con l’occidente.

“I forti fanno quello che devono fare e i deboli accettano quello che devono accettare”, disse Tucidide agli ateniesi. La posizione di Mearsheimer era sostanzialmente la stessa.

Oggi la lezione di Mearsheimer è citata spesso da chi vorrebbe incolpare l’occidente per l’invasione dell’Ucraina voluta da Putin. Eppure nella lezione c’è un passaggio da non sottovalutare. In due momenti Mearsheimer osserva che “se davvero si vuole distruggere la Russia, bisognerebbe incoraggiarla a conquistare l’Ucraina. Ma Putin”, aggiunge, “è troppo intelligente per provare a farlo”. Nella sua prospettiva, la Russia poteva facilmente indebolire l’Ucraina senza invaderla.

A quanto pare la realtà si è rivelata di gran lunga peggiore delle fosche previsioni realiste. Perché l’analisi di Mearsheimer si è dimostrata così sbagliata e come possiamo capire davvero Putin?

Una tesi assurda

C’è un concetto, diffuso in economia e in politica internazionale, secondo cui “le parole non valgono molto”: dato che le conseguenze di quello che si dice sono potenzialmente trascurabili, non bisogna preoccuparsi troppo. Per questo motivo, quando il 12 luglio 2021 il presidente russo ha pubblicato una specie di saggio studentesco intitolato “Sull’unità storica tra russi e ucraini”, in pochi ne hanno tenuto conto. La pandemia monopolizzava l’attenzione e l’Ucraina sembrava irrilevante. In realtà Putin era davvero convinto di quello che aveva scritto.

Il saggio è raccapricciante non solo nella forma, ma anche nei contenuti. La tesi secondo cui russi, bielorussi e ucraini formerebbero un unico popolo legato alla storica nazione russa è assurda, ma Putin ha continuato a ribadirla. Eppure gran parte degli analisti lo ha ignorato, pensando che fossero solo discorsi preconfezionati a uso interno. L’idea generale era che a Putin bastasse la minaccia di un’aggressione per vincere, senza bisogno di passare ai fatti. Ma allora perché ha deciso d’invadere l’Ucraina? La risposta risiede in due aspetti che i realisti sottovalutano, se non addirittura ignorano: la volontà dei leader e i desideri della popolazione.

Oggi sappiamo che nel luglio del 2021 Putin parlava sul serio a proposito dell’Ucraina. Oggi è convinto che l’Ucraina non esista come nazione e che la sua missione storica sia quella di restaurare l’ex Unione Sovietica. La sua posizione, in altre parole, non è più determinata dal calcolo strategico a cui si riferiva Mearsheimer.