Un anno fa, nel maggio 2021, un tribunale olandese ha ordinato all’azienda di combustibili fossili Shell di ridurre le sue emissioni del 45 per cento entro il 2030. Anche se, com’era prevedibile, la Shell ha fatto appello, la sentenza è storica. È la prima volta, infatti, che una multinazionale è ritenuta legalmente responsabile di contribuire alla crisi climatica. Ed è anche la prima volta che un tribunale chiede a un’azienda inquinante un cambio di politica, invece che un risarcimento in denaro. Nella causa (Milieudefensie et al. contro Royal Dutch Shell), l’accusa ha sostenuto che l’azienda, con il suo ruolo nella crisi climatica, non ha violato solo la legge dei Paesi Bassi ma anche i diritti umani. Un approccio sempre più usato nelle cause climatiche.

In Australia, sempre nel 2021, la corte federale ha imposto alla ministra dell’ambiente, Susan Ley, di proteggere le giovani generazioni dai cambiamenti climatici con una sentenza che, come quella contro la Shell, costituisce un precedente: otto adolescenti e una suora avevano depositato un’ingiunzione per impedire al ministero di approvare la proposta di espandere una miniera di carbone nella zona nord del New South Wales.

In ottobre anche l’organizzazione non governativa All rise ha presentato una richiesta all’ufficio del procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) per aprire un’indagine sul presidente brasiliano Jair Bolsonaro per crimini contro l’umanità commessi per la massiccia deforestazione in Amazzonia.

La giustizia al centro

Le cause legali per il clima rappresentano una nuova strategia attivista che porta il tema della giustizia al centro della crisi climatica. Un recente rapporto del Grantham research institute (Gri) della London school of economics (Lse) ha concluso che le “cause strategiche”, cioè quelle che hanno l’obiettivo finale di portare a una “trasformazione della società”, sono in aumento.

“Le persone si sono rivolte ai tribunali perché i governi e i grandi emettitori sono stati semplicemente troppo lenti nel ridurre le loro emissioni di carbonio”, spiega Joana Setzer, esperta di contenziosi sul clima e ricercatrice presso la Lse.

Non sono solo organizzazioni in tutto il mondo a intraprendere cause climatiche contro grandi aziende emettitrici e alcuni governi, ma anche esponenti della società civile, gruppi, movimenti e giovani. La crisi climatica e le sue conseguenze sono così riformulate come temi di giustizia, invece che come temi di potere politico o economico, ha spiegato Carroll Muffett, presidente e amministratore delegato del Center for international environmental law negli Stati Uniti. E questo tipo di approccio sta diventando sempre più popolare.

Secondo un rapporto che esamina il numero crescente delle cause legali per il clima, pubblicato nel gennaio del 2022 dal Climate social science network (Cssn ) dell’Institute for environment and society della Brown university negli Stati Uniti, dal 2015 il numero di cause legali legate al cambiamento climatico al livello globale è più che raddoppiato. Tra il 1986, l’anno a cui risale la prima causa per il clima, e il 2014, ne sono state intentate circa 800; solo negli ultimi sei anni ne sono arrivate in tribunale più di mille.