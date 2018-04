La forza di mia madre

Ogni volta che viene da me e la lascio in casa da sola per qualche ora o per qualche giorno, sto sempre in apprensione. Mi è capitato di ritrovarla arrampicata su una scala di due metri che puliva i vetri, o che spostava un armadio, lucidava il parquet, cucinava roba per un esercito, o che cercava di convincere un vicino a sistemarmi il giardino e un altro a dipingermi il recinto di casa.

Una volta ha chiesto a Gigilica Bourosu di rivestire i davanzali della casa con le piastrelle. Per non sprecare le piastrelle avanzate, Gigilica ha ricoperto l’intera base della recinzione del giardino, cosa che ha contribuito in modo significativo al miglioramento delle condizioni igieniche per i cani e gli ubriaconi del quartiere. Mia madre ha 79 anni.

È incredibilmente testarda. Durante gli anni del comunismo preparava spesso la pizza. Aveva una ricetta assolutamente originale: fette di pane inzuppate nel latte sulle quali metteva ogni cosa che trovava in casa. Poi infilava tutto in una teglia e lo metteva a cuocere in forno, incrociando le dita. Avrebbe potuto rivoluzionare la cucina italiana: sono certo che nessuno ha mai pensato di aggiungere alla pizza i ciccioli di maiale oppure il formaggio di pecora mischiato con l’uovo.

Una passione inesauribile

Nell’estate del 1992 l’ho portata a pranzo in una pizzeria della città. È rimasta totalmente sconvolta da quanto ho pagato e ha calcolato velocemente che con quei soldi avrebbe potuto fare almeno dieci pizze molto più buone. Ancora oggi è scettica sul fatto di andare a mangiare al ristorante: è convinta che qualsiasi cosa preparino, lei sarebbe in grado di farla meglio e in modo molto più economico.

Troppe volte è stata chiamata zingara. Non mi è mai sembrato che se la prendesse, ma allo stesso tempo non ha mai esitato a scontrarsi con i razzisti che la circondavano. Non ha mai accettato che mi nascondessi dietro alla scusa delle mie origini. Mi ha sempre detto dritto in faccia che dovevo lavorare più e meglio degli altri, di quelli più alti, più biondi e più belli di me, altrimenti sarei finito a guidare i trattori.