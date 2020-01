Una casa per i rom di Ferentari

Ho fatto da ambulanza, ho passato il mio tempo nei pronto soccorso e nelle corsie degli ospedali. Ho montato porte, ho trasportato decine, se non centinaia, di oggetti dei più vari, dai materassi ai frigoriferi, incollandomeli sulle spalle per le scale di palazzi gremiti di gente che si faceva in vena e con i ratti che mi correvano tra i piedi. Ho chiesto aiuto a dentisti, medici, oculisti, elettricisti, ginecologi, commercianti, dipendenti di grande aziende giovani e idealisti, e a chiunque altro fosse necessario, per riuscire ad aiutare al meglio chi ne aveva bisogno. Per farmi firmare le pratiche necessarie a difendere i bambini, sono andato a cercare le loro madri in strada e in carcere, il tutto per adempiere alle stupide formalità prescritte da un’amministrazione assurda. Le stesse cose che ho fatto io, le hanno fatte altre decine di persone.

Ho avuto pazienza con tutti i tipi di persone. Ho risposto a migliaia di messaggi, sono andato a centinaia di incontri. Ho dovuto, non raramente, accettare con il sorriso sulle labbra ogni genere di spazzatura domestica offerta a titolo di beneficenza. Ho rovistato in mezzo a mutande sporche e una volta, ancora me lo ricordo, ho vomitato per la puzza di un paio di vecchi scarponi in stato di putrefazione, “donato” ai bambini.

È davvero gratificante vedere che ogni settimana tra gli ottanta e i cento bambini vengono a studiare con noi. È gratificante riuscire – con l’aiuto di persone che ti rendono migliore e ti stimolano – a vestire i bambini, a farli mangiare bene, a festeggiarli per i loro compleanni, a ricompensarli per le loro buone azioni. Mi spezza il cuore il fatto che non potrò più farlo nella Scuola 136. Ma continuerò su scala ridotta a casa mia, come facevo all’inizio. Non credo di poter fare ancora tutto quello che facevo. Vorrei che non fosse così, ma stavolta sento che in me qualcosa si è spezzato e, per quanto possa provarci, non sono sicuro di poter ricucire la ferita.

Poi, qualche mese fa, il sindaco del quinto municipio di Bucarest ha deciso che rappresento una minaccia per la sua carriera politica. Si è servito di un’organizzazione, la Gal (Gruppo di azione locale), di cui fanno parte anche alcune note ong. Ha preso il controllo della Scuola 136 di Bucarest, dove organizzavamo il doposcuola per i bambini, ha licenziato la direttrice, ne ha nominata una nuova, totalmente manipolabile, e ha deciso che avremmo dovuto smettere con le nostre attività di volontariato. D’un tratto ho avuto l’impressione di non farcela più. Intanto continuo a ricevere dalle persone che abitano nel ghetto almeno dieci telefonate a settimana. Mi chiedono di aiutarle a risolvere le necessità più urgenti. Oggi mi hanno chiamato M., una donna molto malata che ha bisogno di medicine, e la mamma di Rebecca, appena uscita di prigione: le servono un lavoro e una porta, per evitare che i topi le entrino in casa.

Ho ricevuto minacce da mafiosi di ogni sorta, dall’associazione Partito dei rom come dai drogati, perché quello che stavamo facendo minacciava i loro “affari”. Pidocchi, calzini dai miasmi nauseabondi, pulizia di appartamenti e bagni appestati, discussioni con i genitori per far mandare i figli a scuola, pratiche da sbrigare, litigi con gli assistenti sociali, umiliazioni subite da parte funzionari pubblici. E ancora pazienza, specialmente dopo essere stato derubato dai bambini stessi.

Ho postato il messaggio sul mio blog. La mattina dopo ho ricevuto più di mille messaggi di incoraggiamento. Ho preso la decisione di svuotare il mio conto in banca e comprare una casa. È stata una scelta che mi ha fatto sentire bene come nessun’altra. Ho avvertito che intorno a me ci sono tante persone di valore che mi spingono a essere un uomo migliore. Che c’è la speranza di poter diventare migliori aiutandoci l’un l’altro. Così mi sono deciso a chiedere aiuto. E ho scritto di nuovo.

La mamma di A. uscirà presto di prigione. A., che ancora non ha compiuto tredici anni, è stata violentata da un ragazzo di 24 anni ed è rimasta incinta. Suo padre è tossicodipendente e malato di aids. A. è una brava bambina. In passato mi erano già capitati altri due casi simili. Allora non avevamo potuto fare granché. Ma adesso possiamo occuparcene.

Era da un po’ di tempo che avevo in mente di aprire la Casa Bună (casa buona in italiano): un luogo dove fare i compiti con i bambini, dargli ripetizioni e preparargli da mangiare. In qualsiasi momento, senza che la preside, il bidello, la donna delle pulizie, la segretaria, il professore o chiunque altro possa storcere il naso. Un posto dove A. possa vivere. Dove organizzare un laboratorio per formare i ragazzi e insegnargli un mestiere. Dove ospitare le persone più indifese del ghetto (donne abusate, bambini abbandonati ), giocare all’aperto d’estate e festeggiare i compleanni. Una struttura che possa anche essere messa a disposizione, compatibilmente con i posti liberi, dei parenti dei bambini ricoverati all’ospedale pediatrico Marie Curie che non hanno i soldi per pagarsi un albergo a Bucarest.