Frammenti di memoria. È inverno e cerco con tutte le forze di spegnere un fuoco che dista un centinaio di metri da me. Alcuni operai stanno fondendo del catrame. Ho appena imparato a spegnere le candeline esercitandomi per il mio compleanno. Avrò probabilmente un paio d’anni, e provo a soffiare quanto più forte posso sul vetro della finestra, nella speranza di spegnere il fuoco che vedo in lontananza. Ma non ci riesco e mi metto a piangere. Mamma mi prende in braccio. Il suo odore è il più buono del mondo.

Un altro ricordo. Ho sei anni e ci siamo appena trasferiti a Craiova. In preda a uno dei suoi momenti di smania per la pulizia, mia madre è impegnata a far brillare la casa. Sono più scuretto del solito perché i giorni prima del trasloco sono stato tutto il tempo all’aperto, sotto il sole. Vorrei giocare con gli altri bambini, ma mi accorgo per la prima volta di essere uno “zingaro pidocchioso”.

Zingaro, in qualche modo, so di esserlo, ma di pidocchi non ne ho, e non ne ho mai avuti. Considerata la quantità di gasolio che mia madre adopera per lucidare i pavimenti di casa e per pulire i capelli a noi bambini, potremmo tranquillamente aprire una piccola raffineria. In più, nella strade di Balta Sărată, il posto dove trascorrevo la maggior parte del mio tempo prima di trasferirmi, essere zingaro era una cosa positiva, perché Villy, il capobanda, parlava il romanì.

Rattristato perché nessuno vuole giocare con me, trattengo le lacrime e il moccio fin quando arrivo a casa. Mamma mi prende in braccio e mi racconta la storia di un orso bruno che, a forza di lavorare, riesce a farsi accettare dagli orsi bianchi. Mi spiega che bisogna avere pazienza ed essere buoni, e mi dice che andrà tutto bene. Siamo già poveri in canna, ma mio padre è un ubriacone e spende tutti i soldi per comprare alcolici e attrezzi che servono per produrre alcolici.