Il più grande paese del mondo sarà quello dei profughi

L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha annunciato i nuovi dati sui profughi nel mondo, che sono 65,9 milioni. Questo significa che 65,9 milioni di esseri umani vivono come profughi, richiedenti asilo o sfollati interni. Se formassero un paese, sarebbe il ventunesimo stato più popoloso al mondo, dopo la Thailandia (68,2 milioni) e appena prima del Regno Unito (65,5 milioni). Ma a differenza di quanto accade ai cittadini di questi due stati, i profughi hanno pochi diritti politici e non godono di alcuna reale rappresentanza nelle istituzioni mondiali.

L’alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, ha dichiarato che la maggior parte di queste persone è in fuga causa della guerra. Il mondo sembra ormai incapace di fare la pace, ha detto Grandi. “Ci sono vecchi conflitti che continuano e ce ne sono di nuovi che esplodono. Entrambi causano profughi. Lo spostamento forzato delle persone è un simbolo delle guerre che non finiscono mai”.

Pochi continenti sono immuni alla dura realtà della guerra. Ma l’epicentro dei conflitti armati e degli spostamenti forzati si trova lungo la linea che collega la guerra globale al terrorismo, portata avanti dall’occidente, e la guerra per accaparrarsi le risorse. Questa linea dello spostamento forzato va dall’Afghanistan al Sud Sudan, passando per la Siria. La maggior parte delle attenzioni si concentra sulla Siria, dove la guerra rimane viva e le tensioni aumentano ogni giorno. Ma altrettanto mortifera è la guerra civile in Sud Sudan, causata in buona parte dal feroce desiderio di controllare il petrolio del paese. Lo scorso anno, 340mila persone sono fuggite dal Sud Sudan verso i campi profughi dell’Uganda, dove sono più che in Siria.

Viaggi senza ritorno

Un’altra importante causa di spostamento forzato è la povertà, che spinge centinaia di migliaia di persone a tentare di attraversare il deserto del Sahara e poi il mar Mediterraneo per trovare fortuna in Europa. Ma la maggior parte delle persone che tenta questo viaggio va incontro a un destino mortale. Sia il Sahara sia il Mediterraneo sono pericolosi. Questa settimana l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) in Niger ha soccorso seicento migranti provenienti dal Sahara, 52 di loro non sono sopravvissuti.

Tra le persone soccorse c’era una giovane nigeriana di 22 anni. Si trovava su un camioncino insieme a cinquanta persone. Erano partiti da Agadez per la Libia. “Siamo rimasti nel deserto per dieci giorni”, ha raccontato. “Dopo cinque giorni, l’autista ci ha abbandonato. Ci ha lasciato con tutte le nostre cose, dicendo che sarebbe tornato a riprenderci due ore dopo. Ma non è mai tornato”. Quarantaquattro migranti sono morti. I sei sopravvissuti hanno lottato per rimanere in vita. “Abbiamo dovuto bere la nostra stessa urina per sopravvivere”, ha raccontato la donna.

Arrivare in Libia è molto difficile. Ma anche rimanerci è pericoloso. All’interno del paese continuano le violenze contro i migranti più indifesi. L’Oim riferisce che in Libia esistono mercati degli schiavi. I migranti che riescono ad attraversare il Sahara e ad arrivare in Libia hanno detto agli inquirenti di essersi trovati in questi mercati degli schiavi, dove vengono comprati, poi condotti in prigioni private e quindi messi a lavorare oppure rivenduti alle loro famiglie, quando queste riescono a pagare gli alti riscatti richiesti. L’Unicef riferisce di episodi di stupro e violenza contro le donne in queste prigioni private. Parlando della sua permanenza in una di queste prigioni, un ragazzo di 15 anni racconta: “Lì ci trattano come polli. Ci picchiano, ci danno cibo e acqua di bassa qualità, ci molestano. Molte persone muoiono, di malattia o di freddo”.