L’Iraq nelle mani dei gruppi armati

Il secondo crimine è il rapimento in pieno giorno del capo del dipartimento di chirurgia dell’ospedale Al Shu’la, Mohammed Ali Zayyer, nella parte est di Baghdad. L’uomo è stato liberato l’indomani, bendato e con le mani legate, senza alcuna spiegazione che chiarisse come e perché fosse stato sequestrato, né il responsabile.

A oggi il governo non ha chiarito chi siano i responsabili dell’impennata del crimine a Baghdad e in altre città irachene. Questi crimini sono aumentati con il crescere delle milizie, che oggi contano tra i 60mila e i 140mila uomini, distribuiti in oltre cinquanta formazioni diverse. Molto numerosi e pesantemente armati, rappresentano una minaccia per lo stato, soprattutto nel futuro prossimo, dopo la sconfitta totale del gruppo Stato islamico (Is) nella parte orientale dell’Iraq.

Secondo il vicecapo del comitato di sicurezza a Baghdad, Mohammed al Rubaie, i gruppi criminali organizzati operano con il sostegno delle autorità come uno stato ombra. Possiedono i loro campi d’addestramento e delle basi militari all’interno di Baghdad, pur non avendo ricevuto un’autorizzazione dal governo. A metà luglio si sono verificati alcuni gravi scontri nelle vicinanze di queste basi, nella parte sud di Baghdad, tra una delle milizie e alcuni agenti della polizia. Alla fine la milizia è riuscita a liberare con la forza alcuni suoi uomini che erano stati arrestati.