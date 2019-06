Il governo iracheno preso tra due fuochi

L’obiettivo migliore Intanto in Iraq il clerico sciita Muqtada al Sadr ha mandato un avvertimento molto chiaro al governo “Agite o agiremo noi”, riferendosi alla forza dei suoi milioni di sostenitori. La sua minaccia è arrivata in contemporanea alle bombe di Kirkuk, che hanno fatto cinque morti e 18 feriti.

Un momento così delicato per l’Iraq si è rivelato favorevole al gruppo Stato islamico (Is) per mostrare la propria esistenza. Centinaia di suoi jihadisti sono rientrati dalla Siria. Secondo fonti irachene e statunitensi sarebbero circa 15mila i miliziani dell’Is presenti in Iraq, cellule dormienti in attesa nei dintorni delle città, e per loro Kirkuk è l’obiettivo migliore.

(Traduzione di Francesco De Lellis)