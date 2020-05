Il parlamento iracheno ha dato il via libera alla nomina del nuovo primo ministro Mustafa al Kadhimi, giornalista ed ex capo dei servizi segreti. Il 6 maggio a tarda notte, dopo sei mesi di vuoto politico, l’aula ha approvato il suo programma e ha parzialmente accettato le nomine per l’esecutivo.

Fino all’ultimo minuto si erano rincorse voci e notizie che preannunciavano che il suo governo non avrebbe superato il vaglio parlamentare, come è successo per i tre che lo hanno preceduto.

Tre fattori in particolare hanno costretto i principali partiti ad accettare un candidato notoriamente vicino agli Stati Uniti.

Evitare il caos

Primo tra tutti, la diffusione del covid-19, con più di duemila casi confermati e più di cento morti in Iraq, il cui drammatico effetto sulle entrate petrolifere si è concretizzato in una diminuzione del 60 per cento del bilancio statale. Il Fondo monetario internazionale prevede che il 2020 sarà per l’economia irachena l’anno peggiore dopo il 2003.

Nel suo ultimo giorno da primo ministro incaricato, Adel Abdul Mahdi avrebbe sospeso il versamento delle pensioni.

Intanto il gruppo Stato islamico (Is), approfittando della crisi politica ed economica in atto, ha intensificato le sue attività militari compiendo più di 150 attentati nell’ultimo mese. È il numero più alto da quando l’Is è stato ufficialmente sconfitto nel 2017.