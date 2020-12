Per la terza volta la città di Nassiriya, nel sud dell’Iraq, è diventata capitale delle manifestazioni antigovernative. La temperatura delle proteste ha raggiunto l’apice nella città, che si trova 360 km a sud di Baghdad, in seguito ai violenti scontri con i seguaci del leader religioso sciita Moqtada al Sadr.

In due giorni di scontri sei manifestanti sono rimasti uccisi e molti sono stati feriti da colpi di arma da fuoco e coltelli.

I numeri di Al Sadr

Al Sadr ha ordinato ai suoi seguaci di prendere d’assalto piazza Al Haboubi, il luogo principale della protesta, per riscaldare il clima politico in vista delle prossime elezioni, fissate per il 6 luglio 2021.

Al Sadr crede di poter conquistare nel prossimo parlamento iracheno cento seggi sui 325 totali. Con questi numeri sarebbe in grado di influenzare la formazione dell’esecutivo che sarà in carica per i successivi quattro anni.

Con i suoi 54 seggi, il suo blocco è il più numeroso nell’attuale assemblea.