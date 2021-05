A quattro mesi dalla data stabilita per il voto, il 10 ottobre di quest’anno, la campagna per le prossime elezioni legislative irachene è già cominciata. I partiti stanno sfruttando il mese sacro di Ramadan per fare campagna elettorale. I candidati sono scesi dalle loro auto per muoversi a piedi e distribuire ceste di cibo ai poveri in digiuno. Le grandi tavolate allestite per l’iftar, il pasto di rottura del digiuno, sono usate per pronunciare discorsi e dispensare promesse.

Stavolta sembra che non ci saranno ulteriori rinvii per le 44 coalizioni registrate, i 267 partiti autorizzati e i 3.523 candidati, di cui 1.002 presentati dalle coalizioni. Questo voto sarà molto difficile, prevede l’esperto Sadiq al Tai, “a causa della grande quantità di partiti armati e dell’interferenza iraniana”. I candidati indipendenti avranno scarsissime possibilità in questa rovente competizione.

Passaggi da superare

I nomi dei candidati dovranno superare numerosi filtri per essere approvati dall’Alta commissione elettorale indipendente irachena. Il ministero dell’istruzione dovrà accertare che i loro certificati scolastici non siano falsi, come accaduto in passato. Il ministero dell’interno controllerà se i candidati hanno commesso crimini, e a un’altra commissione spetterà il compito di verificare se in precedenza hanno fatto parte del partito baath di Saddam Hussein. Infine, la Commissione per l’integrità valuterà se i candidati sono accusati di episodi di corruzione.

Le precedenti coalizioni in corsa nelle elezioni del 2018 si sono disintegrate e ne sono emerse di nuove. Nella regione autonoma curda l’alleanza tra i due partiti principali (l’Unione patriottica del Kurdistan, Puk, e il Partito democratico del Kurdistan, Kdp) si è spaccata perché il Kdp ha deciso di correre da solo alle elezioni. Le tensioni sono ai massimi livelli nella componente sunnita dell’Iraq. I due candidati rivali si sono scambiati accuse reciproche e sono arrivati a urlarsi addosso e a usare le mani in un dibattito televisivo andato in onda il 3 maggio, costringendo il presentatore del programma a interrompere la trasmissione. Tra i partiti della maggioranza sciita non sono emerse alleanze definite.