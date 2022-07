Dormire in terrazza fa parte della tradizione irachena nelle notti di giornate calde come queste. L’aria limpida pone l’essere umano direttamente al cospetto della sapienza del firmamento e dei segreti dell’universo.

Con la pubblicazione delle foto arrivate dal telescopio spaziale James Webb gli iracheni hanno abbandonato per un po’ gli interrogativi quotidiani sulla loro difficile vita terrena per porsi delle domande sull’universo. Sugli account iracheni sui social network, l’11 luglio, almeno un post su sette conteneva le immagini dallo spazio e si ripresentavano antichi interrogativi: dov’è la fine? Cosa c’è dopo? Dov’è dio?

Le persone di religione hanno già la loro risposta pronta. Per loro la nuova scoperta non è una novità. È scritto nel Corano: “Il cielo lo abbiamo costruito con la nostra potenza e costantemente lo estendiamo nell’immensità” (sura Al Dhariyat, Quelle che spargono, versetto 47). In uno dei suoi post il giornalista Rudha Aaragi si è chiesto: “Sulla superficie di quei corpi celesti vivono creature come noi? A queste creature sono state rivelate le religioni? Sono stati imposti loro il culto e l’obbedienza?”.

Data la natura sospettosa degli iracheni in fatto di politica, alcuni hanno sollevato la questione del perché la Nasa abbia dato la notizia proprio in questo momento, mentre la guerra in Ucraina mette in discussione il potere statunitense.