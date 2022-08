L’Iran ha negato qualsiasi collegamento con gli attacchi e ha dichiarato che le guardie rivoluzionarie islamiche di stanza in Siria sono solo “consulenti militari” per il governo siriano e le forze che aiutano il regime.

Dall’altra parte, il presidente statunitense Joe Biden ha affermato di aver “diretto attacchi aerei e di artiglieria che hanno ucciso quattro miliziani in Siria orientale per proteggere le forze statunitensi dagli attacchi delle milizie sostenute dall’Iran”. Biden ha descritto gli attacchi come “la più pesante azione delle forze statunitensi nella regione da molti mesi”.

Dopo dieci mesi senza un governo a causa del conflitto tra i maggiori partiti, tutti qui in Iraq, compreso il presidente Barham Saleh, si aspettano che la guerra nel nordest del paese evolverà in modo drastico in un crescendo militare, e forse in una guerra civile interna all’Iraq.

(Traduzione di Francesco De Lellis)