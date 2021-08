Io frequento quel luogo da molti anni. Dall’incontro con quella realtà è nato il desiderio condiviso di un viaggio itinerante in bicicletta e carrozzina elettrica lungo un tratto della ciclovia. Con il passare dei mesi il desiderio si è trasformato in un progetto di vacanza.

L’idea è nata un anno fa, dopo una vacanza trascorsa in compagnia di alcuni degli amici e amiche con cui ho condiviso questo viaggio. Eravamo a Chiusaforte, un piccolo paese situato nei pressi di una strettoia nella valle del fiume Fella, attraversato dalla ciclovia. Lì, nei locali di quella che un tempo era l’ex stazione ferroviaria del paese, i soci e i dipendenti della cooperativa La Chiusa gestiscono la Stazione di Chiusaforte , un punto di ristoro per i ciclisti in transito, oltre che per gli abitanti del luogo. Il tratto di ciclabile che attraversa queste zone è stata costruita lungo quelli che una volta erano i binari della ferrovia Pontebbana che collegava Udine, Gemona, Pontebba (un tempo confine con l’impero austro-ungarico) e Tarvisio. La ferrovia, aperta nel 1879, è stata operativa fino al 1995 e nel 2010 la ciclabile ha sostituito i binari.

Quest’anno le mie vacanze sono state su ruote. Otto erano quelle delle due carrozzine elettriche con cui, alternativamente, ho percorso in totale circa 140 chilometri: alcuni lungo il tratto italiano della pista ciclabile Alpe-Adria Radweg che, in Friuli-Venezia Giulia, collega la città di Grado a Tarvisio (l’intero percorso è lungo 408 chilometri e termina a Salisburgo, in Austria) e altri lungo tragitti simili. Altre ventidue ruote erano quelle delle biciclette dei miei compagni e delle mie compagne di viaggio. Ancora quattro quelle del furgone che ci ha accompagnato durante quest’avventura.

Purtroppo per accedere al mare bisogna scendere una scalinata abbastanza stretta. Tempo fa ho vissuto per un anno a Trieste e so per esperienza che sia la città sia la provincia, pur essendo territori bellissimi, non sono facilmente accessibili a persone con disabilità, a causa delle loro caratteristiche morfologiche e urbanistiche. La costa in quella zona è rocciosa e quasi sempre l’accesso al mare non è allo stesso livello della strada.

Optiamo per un inizio di vacanza soft: oggi andremo nella spiaggia libera più vicina al nostro campeggio, a Sistiana, una frazione del comune di Duino-Aurisina in provincia di Trieste.

Per ora nessuna delle amministrazioni comunali della regione Friuli-Venezia Giulia ha aderito a Bandiera lilla, un progetto nato nel 2012 per promuovere il turismo per tutti e tutte, valorizzando quelle amministrazioni comunali che, pur non essendo accessibili al cento per cento (condizione non sempre possibile da realizzare in Italia) si stanno impegnando a migliorare questo aspetto. L’adesione è libera, cioè i comuni che lo desiderano possono chiedere di essere valutati dalla cooperativa che gestisce il progetto.

Sebbene le spiagge senza barriere da queste parti siano una rarità, sarebbe bastato consultare internet per scoprire che nei dintorni esistono alcuni stabilimenti accessibili in toto o almeno parzialmente, come per esempio quello di Castelreggio o lo stabilimento Sirena, nella baia di Grignano. Oppure avremmo potuto optare per alcune delle spiagge di Grado o di Trieste, più distanti ma indicate online come attrezzate per bagnanti con disabilità.

Non ci è venuto in mente perché sia io sia i miei amici sappiamo che, se sorretta sottobraccio o sotto le ascelle, sono in grado di muovere qualche passo, per cui è in questo modo che spesso e volentieri riusciamo a superare le barriere architettoniche di cui ancora oggi purtroppo pullulano le città e i luoghi turistici italiani. La mia è una strategia di adattamento all’ambiente che spesso mi permette di raggiungere i miei obiettivi, ma non tutte le persone con disabilità sono nelle mie stesse condizioni.

Verso sera raggiungiamo il campeggio, i miei amici e le mie amiche montano le tende e ceniamo. Prima di andare a dormire vado in bagno, accompagnata da Barbara. Al momento della prenotazione, la proprietaria ci aveva avvertito che il campeggio era in genere accessibile, tranne il bagno. Infatti c’è un piccolo scalino in entrata ed è troppo stretto per poterci entrare con la carrozzina. Entro a piedi, sorretta da Barbara, con un po’ di fatica reciproca (il rovescio della medaglia di vivere in un appartamento senza barriere architettoniche è che ci si disabitua ad affrontarle!). Nel resto del campeggio, invece, mi sposto agilmente.