Pensata a misura del mezzo meccanico e non degli esseri umani, l’autostrada è capace di sbigottire chi la percorre, soprattutto di notte, con il suo tempo quasi del tutto vuoto. È quello infatti il tempo dei trasporti eccezionali, chiusure ed emergenze. E di chi va per strada perché deve, perché non può evitarlo, o solo per fuggire da se stesso e scivola via senza dare confidenza. E poi la notte in strada è anche il tempo dell’amore. Perfino di quello che dura una vita. “Mio marito l’ho conosciuto così, di notte”, mi racconta vicino a Rovigo Laura Broglio, camionista veneta piuttosto conosciuta per i suoi racconti sul mondo dei camion, prima online, poi anche su riviste di settore.

Una volta a tenere compagnia c’era il secondo in cabina. E poi, dice Merlo, “forse si guardava di meno ai tempi di guida e riposo, e con i colleghi ti davi appuntamento da qualche parte per mangiare o per un saluto. Ma ora no, non si può più, devi calcolare i tempi al minuto, devi essere un ragioniere”. Le regole sui tempi di guida e di riposo sono più rigide. E, fa notare Broglio, anche “quelli dettati dalle aziende sono più serrati di una volta, tanto che quasi non si riesce a fare la pausa per cenare nei famosi ristoranti per camionisti”.

“Io il baracchino me lo tengo stretto”, dice però Bruno Squeri, camionista da più di trent’anni, per tradizione familiare ma soprattutto perché spinto dalla passione “per il viaggio e l’avventura”. “Una volta serviva per chiacchierare”, spiega, “ma anche per avere informazioni su viabilità e sicurezza da chi era sul territorio. Oggi il navigatore ti porta fino al cancello del cliente. È molto utile. Ma non ci puoi parlare”. E allora resta solo la musica. Che, dice Squeri, “trasmette emozioni e ci aiuta a restare svegli durante la notte”. Può anche salvare “da vortici di pensieri che quando si è soli, con gli occhi fissi sulla strada, possono arrivare al limite dell’ossessione”, aggiunge Ferreri. Anche perché per i camionisti la notte comincia presto, quando per gli altri è ancora giorno, e loro invece devono trovare un posto per dormire, che è quasi sempre la strada.

Quando le nove ore di guida al giorno sono finite, infatti, ci si deve fermare per forza. E, visto che in Italia mancano servizi e aree attrezzate, lo si fa un po’ dove capita: il parcheggio di un ristorante, un’area industriale, meglio se vicino a una telecamera che scoraggi i furti. Ma spesso si resta in autostrada. Ed è per questo che le aree di servizio si trasformano in moderni caravanserragli, che rinascono ogni notte per sciogliersi puntualmente con l’arrivo dell’alba. Su quello che accadrebbe con il favore del buio c’è tutto un fiorire di leggende, come quella su “parcheggi trasformati in ‘colline del piacere’ con disinvolti passaggi da una cabina all’altra”, scriveva Enrico Menduni in L’autostrada del Sole (Il Mulino 1999). Ma la realtà è che in quei parcheggi non accade granché e le notti sono decisamente più noiose di quanto si racconti.

Comunque sia, a questi villaggi effimeri ci sono poche alternative. “In Germania o in Francia”, dice Squeri, “ci sono molti parcheggi attrezzati, sicuri e che consentono di pianificare il viaggio e lavorare in sicurezza”. E lo stesso racconta Merlo, anche lui abituato a viaggiare all’estero. Quello che in Italia, secondo molti camionisti, ricorda più da vicino il livello delle aree che si trovano in altri paesi, è il Truck park Brescia est sulla A4, proprio accanto al casello autostradale.