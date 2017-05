Il PostModernissimo restituisce a Perugia un cinema e un bene comune

È stato in quell’anno che, mentre in tutta Italia sale storiche chiudevano una dietro l’altra sotto i colpi della crisi economica e del dilagare dei multisala, i due Frenguelli, Caldarelli e Mincigrucci, perugini doc e già impegnati nel settore cinematografico, hanno perfezionato la loro idea di creare un “cinema di comunità”, una sorta di bene comune modellato sui loro desideri ma da mettere a disposizione dei loro concittadini.

La storia del PostModernissimo non meriterebbe di essere raccontata se si fosse trattato solo del divertissement di un gruppetto di giovani amanti della settima arte. Non lo sarebbe neppure se fosse solo l’ennesimo, lodevole tentativo di arginare la chiusura di storiche sale cinematografiche. Per capirla bene bisogna fare un passo indietro fino al 2014.

L’Anonima impresa sociale e cinematografica L’hanno scavata in una sorta di nicchia ed è il cuore del PostModernissimo, “la nostra terza sala”, dice Ivan Frenguelli, strizzando l’occhio alle vecchie terze pagine dei giornali, dove s’incrociavano attualità e cultura. Non a caso, gran parte della programmazione è occupata dai documentari, un genere che raramente trova spazio sul grande schermo.

Hanno incrociato la disponibilità della famiglia Donati, che fino al 2000 aveva gestito un cinema d’essai a metà della scalinata del Carmine, in pieno centro storico. Quest’ultimo, aperto nel 1978, aveva chiuso i battenti all’alba del nuovo millennio con la promessa solenne della proprietaria Serena Donati che “dopo di me qui non ci sarà più alcun cinema”.

Per una quindicina d’anni è rimasto abbandonato, finché l’ex titolare e soprattutto sua figlia Alessandra, che possiedono l’intero palazzo, rompendo l’embargo hanno acconsentito alla riapertura, dando fiducia all’idea che un “cinema di comunità” potesse ereditare la loro passione cinematografica.

Ricostruire un pezzo di città

Chi non ci avrebbe scommesso un centesimo erano proprio i futuri fondatori del PostModernissimo: “Siamo cresciuti con il mito del Modernissimo, per noi era impensabile pensare di riaprirlo, credevamo di non avere alcuna possibilità”, dicono oggi, tranquillamente seduti al bar bistrot dov’è un via vai di amici, soci e semplici frequentatori. Invece i Donati gliel’hanno offerta, concedendogli i locali, dove tutto era stato lasciato come si trovava nel momento della chiusura, congelato come in attesa che un giorno qualcuno arrivasse a rilevarne il testimone.

Con l’aiuto di un amico architetto l’hanno risistemato con gusto solo apparentemente vintage, lasciando al suo posto qualche cimelio del vecchio cinema, come l’insegna sulla biglietteria, per segnalare la continuità con quello che il luogo era stato e aveva rappresentato per un pezzo di città. Hanno costituito una cooperativa, che hanno chiamato Anonima impresa sociale, e avviato una campagna di crowdfunding. “Abbiamo fatto leva sulla mancanza del Modernissimo, che era rimasto nel cuore di molti, e chiesto ai cittadini un contributo per riaprirlo”, racconta Caldarelli.

Con dieci euro si ottenevano dei biglietti in preacquisto, con cento si poteva diventare soci della cooperativa e partecipare alle decisioni. Hanno aperto un sito attraverso il quale si potevano inviare le sottoscrizioni e “ce ne siamo andati al festival di Venezia”, con una punta di disincanto e scetticismo: “Pensavamo che la raccolta di fondi non avrebbe funzionato”, ammettono.