Una giornata con uno spacciatore di eroina a Roma

Fino a qualche anno fa, per comprare un grammo di eroina si potevano spendere dai 50 ai 60 euro, oggi basta la metà dei soldi . Ma in quartieri come Rogoredo a Milano o Tor Bella Monaca a Roma, una dose inferiore al grammo può costare anche dai due ai cinque euro. Questo spiega il ritorno dell’eroina sul mercato italiano – dal quale, a sentire gli esperti, non era però mai scomparsa del tutto.

I prezzi L’eroina è tagliata molto e male – è mischiata cioè con altre sostanze, a volte pericolose – ma si compra a buon mercato, facendo concorrenza al ribasso alla più temibile rivale degli ultimi anni, e cioè la cocaina. La tendenza è cominciata nel 1990. Da allora e per i 25 anni successivi, in Europa il prezzo delle sostanze derivate dall’oppio, eroina compresa, è calato del 74 per cento, scrive il medico tossicologo Salvatore Giancane in Eroina. La malattia da oppioidi nell’era digitale .

Gli incassi totali si misurano in tutt’altre cifre. Al termine di un doppio turno per le strade della periferia romana che, parafrasando una battuta dello scrittore Ermanno Rea sulla gemella napoletana Scampia, viene da definire come “la schiuma nera della modernità capitolina”, A. consegna ai caporali-reclutatori 16mila euro.

Il reclutamento avviene tramite una sorta di caporalato: quando serve uno spacciatore, se ne cerca qualcuno per strada o tra i tossicodipendenti della zona. Il compenso può arrivare a cento euro al giorno, dodici euro e mezzo all’ora. Non sono previsti soldi in più per gli straordinari, né bonus legati alle vendite.

Fare lo spacciatore a Tor Bella Monaca, quartiere nella periferia est di Roma, è più o meno come lavorare in una fabbrica che produce a ciclo continuo. Si comincia alle otto del mattino e si stacca alle quattro del pomeriggio, quando comincia il secondo turno, che si prolunga fino a mezzanotte. Chi lavora di notte chiude il ciclo delle ventiquattr’ore.

In una giornata passata nella piazza di spaccio di Tor Bella Monaca, l’unica certezza è che non esiste più una tipologia precisa di consumatori. Vedo passare operai in tuta, studenti universitari fuorisede e gente insospettabile, giovanissimi e ultracinquantenni, uomini e donne. Molti arrivano in auto, si fermano lontano da sguardi indiscreti per qualche minuto, e poi ripartono; chi è a piedi si allontana con discrezione verso il parco, delimitato in alto dai due chilometri di serpentone di via dell’Archeologia e in basso dallo stradone a scorrimento veloce che porta nel cuore di Tor Bella Monaca.

Da qui si intravvede il profilo dei casermoni che caratterizzano il quartiere. Da anni si parla di riqualificarli o addirittura, come immaginava l’ex sindaco di destra Gianni Alemanno, abbatterli e ricostruirli sul modello delle casette costruite durante il ventennio fascista a Garbatella, quartiere nella zona sud della capitale. Ma per ora le cosiddette Torri, palazzoni di quindici piani dove vivono migliaia di persone, sono ancora al loro posto.

Uno dei luoghi preferiti per appartarsi è un anfratto di pochissimi metri quadrati in un angolo del parco. Lo chiamano “la grotta”, è vicino all’edificio che ospita una scuola elementare e media, e per entrarci bisogna mettersi carponi. All’interno trovo un ragazzo romeno, molto giovane, sta fumando crack. Dice che ha avuto una delusione d’amore, che vuole smettere e prima o poi lo farà.

Le stanze del consumo

La legge italiana non prevede le “drug rooms”, le stanze del consumo controllato che esistono per esempio in Danimarca, in Germania, in Spagna, e così il parco di Tor Bella Monaca è uno di quei luoghi che ne fanno le veci.

In Italia l’argomento è tabù, ma in molti paesi è al centro di discussioni e battaglie politiche. Uno studio della University of British Columbia di Vancouver ha provato a calcolare il rapporto tra costi e benefici delle stanze del consumo e ha concluso che per ogni dollaro investito il sistema sanitario ne risparmia 4,35. Tra gli aspetti positivi, c’è anche “il decrescere dell’uso di droghe in pubblico, della violenza di strada e del numero di siringhe abbandonate”.

Da questo punto di vista, nel vuoto lasciato dalla legge italiana, la fondazione Villa Maraini ha aperto un presidio mobile nel quartiere. Un camper con un medico, uno psicologo, tre operatori ex tossicodipendenti e due volontari della Croce rossa, sono presenti ogni giorno tranne il sabato e la domenica. Distribuiscono siringhe pulite in cambio di quelle usate, tamponi e acqua distillata per evitare il contagio di hiv ed epatiti, intervengono nei casi di overdose e di tanto in tanto riescono pure a convincere qualcuno a disintossicarsi grazie alla comunità terapeutica che hanno fondato quarant’anni fa a Roma.

Una delle più grandi piazze di spaccio

Claudio Piccione è la persona che accoglie chi raggiunge il camper per chiedere un ago nuovo, per segnalare un’emergenza sanitaria o con chi a volte si avvicina solo per un bicchiere d’acqua. È un ex tossicodipendente, lavora con il gruppo di Villa Maraini da 15 anni, conosce molte delle persone che vengono a Tor Bella Monaca per drogarsi e sa come affrontare anche i casi più difficili. Il quartiere, mi dice, è oggi “una delle più grandi piazze di spaccio in Italia”. Di sicuro, nella regione, è il luogo con “il più alto indice di disagio socio-economico”, come si legge nel rapporto Mafie nel Lazio.

Un posto dove il Censis – citato dal rapporto – registra “un alto tasso di dispersione scolastica, un alto numero di minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali (il 27 per cento su base regionale), un elevato numero di giovani assistiti dai servizi per le dipendenze (serd), un elevato numero di minori in stato di indigenza, tassi molto significativi di disoccupazione giovanile, femminile e di lavoro nero”.