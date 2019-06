La produzione forzata delle nocciole in Italia

L’incrocio delle Quattro strade, crocevia fondamentale per i contadini dell’Alfina, è circondato da campagne che si estendono a perdita d’occhio. Dai terreni intorno, ben allineate e quasi invisibili, sbucano centinaia di piantine alte appena pochi centimetri. Sono noccioli e in cinque anni diventeranno alberi da frutto e trasformeranno radicalmente il paesaggio dell’altopiano che si estende tra il lago di Bolsena e di Orvieto, finora composto soprattutto da campi coltivati a cereali e ortaggi, uliveti, castagneti e boschi. La regista cinematografica Alice Rohrwacher, che è nata da queste parti e vive vicino allo snodo di stradine che collega il Lazio con l’Umbria e la Toscana, confessa: “Quando nella primavera del 2018 sono cominciati i lavori di sbancamento non riuscivo a capire perché tra la gente del posto ci fosse chi se la prendeva con i noccioli”.

Con il tempo ha capito quanto avessero ragione a temerne l’avanzata sull’altopiano. Dalle pagine del quotidiano la Repubblica ha lanciato un appello ai governatori delle tre regioni, dicendosi “preoccupata” per le conseguenze della monocoltura delle nocciole sull’economia, sull’ambiente e sulle persone. “In pochi anni sarà stravolto il paesaggio e distrutta l’economia che sostiene questi luoghi. Per questo ho chiesto se siano stati fatti degli studi sull’impatto di una trasformazione così importante”, spiega.

Le risposte non sono state quelle sperate. “Non si affrontano certe questioni ponendo divieti alle coltivazioni”, ha detto Catiuscia Marini, che era stata eletta presidente dell’Umbria con il Partito democratico (Pd) e che si è dimessa per via di un’inchiesta su presunti concorsi truccati nella regione. Il governatore toscano Enrico Rossi – rientrato nel Pd dopo l’esperienza di Articolo 1 – ha interpretato la lettera come un “desiderio di ritorno al passato”. Mentre Nicola Zingaretti, presidente del Lazio e segretario nazionale del Pd, non è intervenuto nel dibattito. Tutte e tre le regioni hanno firmato accordi con la Ferrero per aumentare la produzione di nocciole.

Una rete comune

La trasformazione dell’Alfina è cominciata nel 2018, dopo la presentazione del progetto Nocciola Italia della Ferrero Hazelnut company, che prevede ventiduemila ettari di noccioleti in più in tutto il paese entro il 2025 e un aumento del 30 per cento della produzione. Per Emanuele La Barbera, un veterinario palermitano che credeva di aver trovato “un posto tranquillo” per produrre formaggi freschi di capra, la calma è finita il giorno in cui ha visto una ruspa dissodare un terreno vicino.

La Barbera ha scoperto che due imprenditori di Soriano nel Cimino, un paese del viterbese, avevano comprato duecento ettari di terre e le stavano spianando e recintando per trasformarle in noccioleti, con l’idea di vendere i frutti alla multinazionale piemontese con sede in Lussemburgo. Ha organizzato un’assemblea nella sua fattoria con una sessantina di agricoltori e allevatori della zona. Alla fine hanno dato vita a un comitato che hanno chiamato Quattro strade, come il crocevia dell’Alfina.