Gli abitanti della terra dei fuochi non si arrendono

Una mattina di ottobre del 2015, mentre è a lavoro nel laboratorio di radiologia dell’ospedale Cardarelli di Napoli, Gerardina Caruso riceve una telefonata da un suo collega. Le dice che può passare a ritirare le analisi di suo marito, aggiungendo però che “c’è qualcosa che non va”. Quando la incontra di persona, le spiega che i medici hanno riscontrato un aumento anomalo dei linfociti e le consiglia di approfondire l’esame con un ematologo.

In quel momento Enzo Tosti, suo marito, è alle prese con un gruppo di persone con disturbi psichiatrici all’Associazione italiana assistenza svantaggiati (Aias) di Afragola, dove lavora come operatore sociosanitario. Ha 56 anni, si sente bene e non sospetta nulla. “L’esame del sangue l’ho fatto solo perché mia moglie insisteva da tempo”, ricorda. Quando Caruso porta a casa la cartella con i risultati, lui non si fa prendere dallo sconforto. Anzi, dice di essersi sentito “come se non mi riguardassero”. Accade lo stesso quando all’ambulatorio di ematologia del Cardarelli gli dicono che ha “una leucemia” e che bisogna “tenerla sotto controllo”. I medici si stupiscono della sua reazione, ma lui dice di “essere fatto così, evidentemente è un mio modo di proteggermi”.

Da quel momento si sottopone ogni mese a dei controlli. Poi, un giorno, “il medico mi dice che devo fare un ciclo di chemioterapia, perché i linfociti sono aumentati troppo”. Nel reparto di oncologia però escludono la chemio, gli fanno una mielobiopsia – un prelievo di midollo dalla spina dorsale – e finalmente danno un nome preciso alla sua malattia: linfoma non Hodgkin. Ovvero una neoplasia del tessuto linfatico, frequente tra i militari esposti all’uranio impoverito in Iraq e durante le guerre balcaniche negli anni novanta. Tosti però non è mai stato da quelle parti. Lui e la moglie vivono a Orta di Atella, una cittadina di 27mila abitanti a metà strada tra Napoli e Caserta, nel cuore di quella disordinata periferia urbana da due milioni di abitanti che circonda Napoli come una corona di spine.

Il linfoma non Hodgkin è un tumore raro, ma non nei 52 comuni dell’hinterland partenopeo che fanno parte della terra dei fuochi, chiamata così per i roghi quotidiani di rifiuti. Lo studio Sentieri dell’Istituto superiore di sanità spiega che in quella zona il linfoma ha una diffusione superiore del 50 per cento rispetto alla media nazionale, in particolare tra gli uomini. Ma non riesce a rintracciarne le cause.

Le scorie nel sangue

Enzo Tosti però vuole capire perché si è ammalato, non si accontenta della sola diagnosi. Da quando la rivista statunitense The Lancet Oncology, nell’agosto 2004, ha pubblicato un articolo che definiva l’area tra Acerra, Marigliano e Nola “il triangolo della morte” a causa dell’inquinamento causato dai rifiuti industriali smaltiti illegalmente, non passa giorno senza che lui denunci una discarica abusiva o un incendio appiccato da chissà chi. Scavando sotto la superficie, sostiene, si possono comprendere le vere ragioni della crisi dei rifiuti e individuare i responsabili.

In dieci anni di esplorazioni ha trovato di tutto: pneumatici, teloni di plastica usati per coprire le serre, pannelli di eternit, strisce di cuoio e altri scarti delle decine di laboratori calzaturieri e tessili che lavorano per le grandi griffe e per l’industria del falso. Per questo si è convinto che le discariche abusive e i roghi non siano altro che il “sintomo di un sistema industriale malato”.

Sull’onda dell’articolo di The Lancet Oncology, Gerardina Caruso ed Enzo Tosti si sono messi in testa di far fare dei test tossicologici a chi abita nella terra dei fuochi. “Vedevamo persone che si ammalavano attorno a noi, da me in ospedale era un via vai continuo di tac e risonanze magnetiche alla ricerca di tumori e metastasi. Sospettavamo che i veleni ingeriti o inspirati potessero essere una delle cause dei tumori e anche di altre patologie”, racconta Caruso.