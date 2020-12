Agli inizi di giugno 2020 Claudio Dozzo, titolare di una gioielleria a Mestre, ha ricevuto una telefonata dalla sua banca. “Mi hanno chiesto se mi interessava prendere un prestito a condizioni molto vantaggiose”, ricorda. Il parlamento aveva appena approvato il cosiddetto decreto liquidità. Il provvedimento sospendeva fino alla fine del 2020 il pagamento dei debiti pregressi e dava la possibilità ai titolari di piccole attività commerciali di ottenere dalle banche prestiti fino a 25mila euro. Lo stato si faceva garante per l’intera cifra nel caso di insolvenza. I titoli di interesse erano molto bassi, ed era prevista la possibilità di rientrare in sei anni, cominciando a pagare dal terzo anno.

Dozzo, che ha anche un laboratorio orafo e produce collane e orecchini, ha risposto che non ne aveva bisogno. Gli affari per lui non erano andati male, nonostante il lockdown, perché “le persone durante la chiusura hanno risparmiato molto sugli spostamenti e sulle vacanze, e così chi ha potuto ne ha approfittato per regalarsi un gioiello”. L’istituto di credito ha continuato a cercarlo per giorni consigliandogli di accettare l’offerta, finché un giorno un’impiegata della banca gli ha detto esplicitamente che pensavano che “la mia era un’azienda sana e che volevano usarmi come cavia” per testare sui clienti i nuovi prestiti previsti dalla legge. Il gioielliere alla fine ha acconsentito e quattro giorni dopo “i soldi erano già sul mio conto”.

Negli stessi giorni a Cittanova, nella piana di Gioia Tauro, milleduecento chilometri più a sud, Michele Luccisano cercava di capire come mandare avanti la sua azienda agricola che produce olive, bergamotti e kiwi gialli raccolti nei terreni ereditati dalla sua famiglia. Era sopravvissuto ai tentativi di una delle più potenti cosche della ‘ndrangheta di impossessarsi della sua attività, aveva fatto arrestare e condannare i suoi persecutori subendo per questo attentati e furti, ma in quei giorni rischiava di doversi piegare agli effetti economici della pandemia. “I miei prodotti finiscono in gran parte nel circuito del commercio equo e solidale, da quando il governo ha dichiarato il lockdown ho perso il 65 per cento del fatturato”, racconta. Su consiglio del suo commercialista, appena approvato il decreto liquidità ha chiesto alla sua banca il prestito garantito dallo stato. Agli inizi di dicembre 2020 non ha ancora ottenuto alcuna risposta.

A un altro imprenditore del settore, nella stessa zona, è andata diversamente. La sua banca gli ha proposto di chiedere un prestito – nel frattempo la cifra garantita dal governo era passata da 25mila a 30mila euro – ma a patto che con quei soldi estinguesse un fido precedente, nonostante la moratoria in corso. L’operazione non gli ha consentito di ottenere quello per cui era stata adottata la legge, cioè avere un po’ di liquidità disponibile per mantenere in piedi la sua attività durante la crisi sanitaria. I soldi, formalmente erogati, non gli sono mai arrivati, e la sua unica consolazione è che ora si trova con un prestito da estinguere più conveniente del precedente.

Previsioni cupe

“La verità è che le banche non si fidano, hanno paura di cosa accadrebbe se al termine della moratoria ci fossero insolvenze a catena, per questo non fanno molto affidamento sulla garanzia statale”, spiega l’economista calabrese Tonino Perna.

Già alla fine dello scorso aprile la Banca d’Italia aveva diramato un “alert” sui rischi di insolvenza delle aziende in Italia. Secondo l’istituto, è probabile che alla fine della pandemia almeno un’attività su dieci non riaprirà, costringendo lo stato a pagare almeno il dieci per cento dei 450 miliardi di garanzie pubbliche attivati con i cosiddetti decreti cura Italia e liquidità.

Secondo un altro dossier di Bankitalia, già nel 2019 il deterioramento dei crediti in Calabria aveva portato a una riduzione dei prestiti bancari, diminuiti del 28,5 per cento dal 2008, l’anno della prima grande crisi economica del millennio.

Le difficoltà dei ristoratori

Il problema non riguarda però solo la regione con i peggiori indicatori economici d’Italia. Nella Mestre del gioielliere Dozzo, il coordinatore dell’ufficio studi dell’associazione degli artigiani e delle piccole imprese (Cgia) Paolo Zabeo denuncia che “una parte delle nuove garanzie è andata a colmare i cali del credito” e che “il sistema bancario ha usato una parte dei miliardi stanziati dal governo Conte per abbattere i propri rischi, sfruttando le garanzie statali per estinguere i prestiti già erogati”. In questo modo, a suo parere, gli istituti di credito “hanno azzerato i rischi di incorrere in crediti deteriorati”.

“Funziona così: magari hai un debito con la banca di diecimila euro, te ne arrivano trentamila e con una parte di questi soldi lo ripaghi”, mi spiega Matteo Musacci, che ha un ristorante a Ferrara. Il suo settore è tra i più colpiti dalla stretta creditizia, oltre che dalle misure di contenimento dell’epidemia.

“Molti di noi, pur non avendo grossi problemi economici, non sono riusciti a ottenere il prestito perché siamo considerati a rischio insolvenza”, dice. Il 24 novembre 2020 il presidente della Federazione piccoli esercenti (Fipe) Roberto Calugi era collegato in streaming per un’audizione con la commissione attività produttive della camera. Stava cercando di spiegargli perché pensa che sia una “situazione drammatica” e per farlo ha usato alcuni numeri: 33 sono i miliardi di euro di fatturato persi dall’inizio del 2020, 60mila sono le imprese e 300mila i posti di lavoro a rischio.