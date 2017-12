Un Natale in tenda per sessantasei famiglie nel centro di Roma

Spelacchio di notte non è poi così malmesso: l’albero di Natale striminzito, protagonista di una lunga polemica tra l’amministrazione capitolina e i romani, è stato addobbato con decine di luci natalizie che rendono l’abete di Piazza Venezia quasi all’altezza del suo ruolo quando scende il buio.

La vigilia di Natale è tutto un via vai frenetico di romani e turisti che scattano foto e lasciano un biglietto d’auguri in tutte le lingue o una “pasquinata” sui rami più bassi e sul cespuglio alla base dell’albero. “Pare che dorma”, ha scritto uno. “Spelacchio sei solo un diversamente albero”, ha scritto un altro e ancora: “Il vero presepe vivente sta a Santi Apostoli”. Se ci si allontana pochi passi dall’abete della discordia costato 48mila euro all’amministrazione comunale e si gira l’angolo su piazza Santi Apostoli, l’atmosfera diventa improvvisamente più silenziosa.

Un po’ di persone sono sedute su delle sedie davanti alla cancellata quattrocentesca della basilica dei Santi Apostoli e chiacchierano a bassa voce: sono attivisti del Movimento romano per il diritto all’abitare, passano in chiesa a turno dal 10 agosto per sostenere le rivendicazioni delle sessantasei famiglie, sgomberate da un palazzo occupato a via Quintavalle, a Cinecittà, che dormono nelle tende sotto al porticato. Per Natale il parroco, don Agnello Stoia, ha allestito tra le tende degli sgomberati un presepe a grandezza naturale: una capanna di paglia, le statuine di Maria e Giuseppe, il bue, l’asinello, le pecorelle e due balle di fieno ancora vuote come mangiatoia. Sulla capanna, risplende una stella cometa con due code fatta con un tubo di luci.

Ci vorrebbe un miracolo

Fervono i preparativi per la messa di mezzanotte: alcuni cavalieri dell’Ordine di Malta con le loro tuniche bianche accolgono all’ingresso i turisti e i pellegrini che entrano nella basilica, alcune signore arrivano con un po’ di anticipo per sedersi ai primi banchi. In fondo alla cancellata, sotto a un’iscrizione funeraria, Angela è seduta sulla branda di Valentina, un’anziana signora di 94 anni che si è appena trasferita da un’amica.

“Era troppo freddo per lei che è così anziana, abbiamo chiesto a degli amici di ospitarla e per ora Valentina è andata a stare lì. Non era il caso che restasse con questo freddo”, spiega Angela, 47 anni, divorziata con due figli di 12 e 14 anni. A Santi Apostoli qualche settimana fa, Ionica, una donna originaria della Romania di 38 anni, ha partorito due gemelli, ma non è tornata nelle tende, ha accettato di andare in una casa famiglia perché con due bambini appena nati non era possibile stare accampati.

Sotto al colonnato, le temperature di notte cominciano a scendere sotto lo zero e dormire nelle tende è un rischio per la salute. “I bambini si ammalano continuamente”, dice la donna che è finita a vivere in un appartamento occupato a Cinecittà quando ha perso il lavoro, perché l’albergo sulla via Aurelia per cui lavorava ha chiuso. “A 47 anni non è così facile trovare un nuovo lavoro e pagare un affitto con due bambini a carico”, racconta. Angela riesce a trovare solo impieghi saltuari: “Adesso faccio assistenza a un’anziana due volte alla settimana”.

La cosa più difficile è dormire con il freddo, dentro alla tenda, con i bambini che fanno fatica a prendere sonno perché fuori c’è confusione, spiega. Nella cancellata di Santi Apostoli non ci sono né bagni né docce e la corrente elettrica viene fornita dalla chiesa solo durante il giorno. L’unico bagno di notte è un secchio, dietro a una tenda. Per il resto si approfitta dei bar della zona e la doccia si fa a casa degli amici.

“I bambini hanno freddo, non riescono a studiare, abbiamo sempre paura che scappino”, dice. I venti ragazzini che vivono nelle tende di Santi Apostoli vanno a scuola tutti i giorni a Cinecittà, nel loro vecchio quartiere, ma ai compagni di scuola e alle maestre non hanno raccontato nulla. “Si vergognano, non vogliono essere presi in giro”. All’inizio per loro era come vivere in campeggio, ma ora non capiscono perché il gioco non finisca e non possano tornare a casa. “Il mio ex marito lavora di notte e anche per questo i bambini devono stare con me, non possono rimanere a dormire da lui”, racconta Angela, mentre si accende una sigaretta.