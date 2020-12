“Come ogni situazione estrema, una malattia porta alla luce quanto di meglio e di peggio c’è in ciascun individuo”, Susan Sontag, Malattia come metafora.

Quando le hanno detto che finita l’estate poteva tornare al lavoro, dopo aver lavorato per mesi in smart working, ha provato una sensazione di rifiuto. Susanna ha dovuto affidarsi al supporto di uno psicologo per superare la fobia di prendere il covid, uscendo di casa. Marta invece ha perso la madre a causa del virus a marzo e da allora non riesce a dimenticare i suoi occhi impauriti mentre veniva portata in ospedale, si sente in colpa per non essere riuscita ad aiutarla quando i medici non venivano a visitarla e ha pensieri intrusivi ricorrenti che le impediscono di dormire. Teme d’infettarsi anche lei e di lasciare i figli da soli.

Durante la prima ondata di contagi, l’arrivo inaspettato dell’epidemia del nuovo coronavirus ha provocato un trauma in molte persone: ha interrotto la quotidianità, ha costretto all’isolamento e alla convivenza forzata in spazi ristretti, per molti ha coinciso con l’esperienza diretta della malattia e del lutto. Tuttavia è la seconda ondata quella che sta mettendo più alla prova la maggior parte delle persone dal punto di vista psicologico.

“Nella prima ondata si è affrontata l’emergenza con la speranza che se ne potesse uscire nel giro di qualche settimana o mese, nella seconda ondata c’è un tratto di cronicizzazione del trauma. I sintomi dell’angoscia, della tristezza e della depressione si sono aggravati in molte persone”, spiega Maria Silvana Patti, psicologa e responsabile dell’unità di terapia post-traumatica dell’Associazione per la ricerca in psicologia clinica (Arp) di Milano. “Manca la possibilità di prevedere e di progettare, due caratteristiche che alimentano la speranza negli esseri umani. Questo aspetto è appesantito dall’assenza di una comunicazione chiara sulla malattia al livello pubblico. Le persone si sentono in un limbo senza fine”.

Per questo molti fanno fatica a dormire, c’è chi non riesce a disconnettersi dal lavoro, chi stenta a uscire di casa, chi ha sviluppato delle vere e proprie fobie, chi non vuole tornare al lavoro, coppie che sono entrate in crisi, chi riporta una stanchezza diffusa che rallenta qualsiasi attività, chi fa fatica a concentrasi, chi ha delle crisi di rabbia. E poi ci sono i sintomi più gravi: la depressione, l’ansia o la dipendenza da alcol e altre sostanze. Per quelli che hanno vissuto in prima persona la perdita di una persona cara o che sono sopravvissuti al covid, i sintomi sono ancora peggiori.