Shabbaz Stuart era un neonato quando il telefilm Seinfeld è andato in onda la prima volta, e aveva otto anni quando è stato trasmesso l’ultimo episodio di questa amatissima serie “sul nulla”. L’ha conosciuta solo come una di quelle repliche notturne divertenti, da vedere quando non hai niente da fare.

Ma negli ultimi giorni è stato impossibile evitare Seinfeld, o almeno il suo creatore e interprete principale Jerry Seinfeld, tornato agli onori della cronaca con un editoriale sul New York Times intitolato “E quindi pensate che New York sia ‘morta’”. Il comico ha risposto così a un provocatorio post su Linkedin di James Altucher, amministratore di un fondo d’investimento e proprietario di un locale di standup comedy dell’Upper West Side dove ogni tanto Seinfeld fa un’apparizione.

Seinfeld ha fustigato Altucher, dandogli del “putz” (coglione) per aver sostenuto che New York è “morta per sempre”. Secondo Altucher la pandemia ha trasformato Midtown Manhattan in una città fantasma, spingendo i suoi amici di Wall street a squagliarsela, probabilmente per non tornare mai più.

La risposta di Seinfeld è stata stringata: “Taci. Non me ne andrò mai da New York. Mai”.

La domanda sbagliata

Shabbaz Stuart, dal suo punto d’osservazione di un tipico edificio a mattoncini condiviso con altre persone a Crown Heights, a Brooklyn, ha trovato divertente questo scontro pubblico tra celebrità sul futuro della sua città. Per Stuart si tratta di due straricchi abitanti di Manhattan che si attaccano a vicenda in termini con i quali lui, come milioni di altri cittadini in difficoltà di altri quartieri di New York, semplicemente non può immedesimarsi.

“Non capisco bene l’utilità di avere due tipi dell’élite e molto ricchi che discutono se New York sia morta o meno”, spiega. “I loro argomenti hanno poca presa sui miei amici che si chiedono se restare o andarsene, dato che nessuno di noi dispone di quel genere di ricchezza”. Secondo Stuart chiedersi se “New York è morta” significa farsi la domanda sbagliata. Ha più senso esaminare i problemi strutturali già presenti in città molto prima dell’arrivo del covid-19. “Avendo vissuto da sempre a New York, capisco che Seinfeld voglia difendere la città, ma questo serve solo a mascherare i problemi. Il covid ha semplicemente fatto da innesco: la nitroglicerina era lì da tempo”.