Fabiana Bianchini lavora come custode agli Uffizi dal 1986. Ne ha visti passare di visitatori. A folti gruppi sgusciavano in una sala, pochi secondi ed eccoli in un’altra, poi in un’altra ancora. Solo davanti al Tondo doni di Michelangelo o all’Adorazione dei magi di Gentile da Fabriano la sosta era di qualche minuto. Lei doveva stare attenta che non si avvicinassero troppo. I quadri li aveva davanti agli occhi ogni giorno, ma era come se non li vedesse. Quando le hanno proposto di sceglierne uno per verificare se potesse intrecciarsi con qualche esperienza della sua vita e poi di trarne un racconto, ha indicato L’annunciazione di Cestello e Cristo in pietà di Sandro Botticelli. Il movimento delle mani e gli occhi di Maria davanti all’arcangelo Gabriele le comunicavano l’ansia dell’attesa, la stessa che provò lei quando seppe di avere in grembo una figlia, che, una volta nata, sarebbe diventata altra da sé.

Da quel momento per Fabiana il quadro di Botticelli non sarebbe stato più solo uno dei tanti da sorvegliare. Il suo racconto è in un video sul sito degli Uffizi, all’interno di un progetto intitolato Fabbriche di storia e realizzato tra il 2018 e il 2019 su impulso del direttore Eike Schmidt, del dipartimento Mediazione culturale del museo e di due curatrici esterne, Simona Bodo e Maria Grazia Panigada.

La stessa proposta è stata fatta ad altre nove persone, quasi tutte immigrate da tempo a Firenze. Ogni narrazione è stata poi affidata a un attore (tra gli altri, Marco Paolini, Marco Baliani e Lella Costa; Maria Pajato ha letto il testo di Fabiana), tradotta in inglese e nella lingua di chi raccontava, dall’arabo al cinese a un idioma del Benin. L’intenzione, spiega Simona Bodo, “era di mettere in relazione il museo con qualcuno che non fosse il turista frettoloso, con un pubblico più prossimo al museo, che vive nella stessa città, nello stesso quartiere o che nel caso di Fabiana lavora al museo, ma che paradossalmente non è il pubblico che frequenta il museo. Contemporaneamente, usando il metodo narrativo, si provava a sollecitare una visita meno sbrigativa, più consapevole, più stanziale, perché capace di produrre dentro di sé non banali analogie, ma risonanze inattese”.

Può servire la storia di Fabiana ai musei, ai siti monumentali e archeologici che guardano al dopo covid-19, compresi quelli che per qualche anno potranno contare meno di un tempo su frotte di turisti e sui biglietti staccati per loro? Cosa inventeranno i musei o cosa recupereranno della loro ragion d’essere dopo anni in cui le performance sono state misurate principalmente conteggiando l’incremento dei visitatori? Le porte restano serrate, le proteste per riaprirle salgono di tono, ma intanto si accende il dibattito sul ruolo che il patrimonio culturale potrà svolgere nel prossimo futuro.