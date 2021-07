L’ultima idea per Bagnoli, l’area a ovest di Napoli che per quasi tutto il novecento ha ospitato un imponente insediamento industriale, era quella di piazzarci un carcere. L’istituto penitenziario sarebbe dovuto sorgere non esattamente dov’erano gli impianti dell’Italsider, che smisero la produzione nel 1991, ma un po’ più indietro rispetto a dove ora sopravvive questo edificio diroccato, senza infissi, crepato in più punti e aggredito da muffe e da grovigli di arbusti frondosi, che un tempo alloggiava i militari della caserma Cesare Battisti. L’idea, in realtà, sembra durata un batter d’ali. Ora va sfumando, come tanti progetti che hanno svolazzato sui manti erbosi che da qui, da questo campo di rovi ai bordi del quartiere di Cavalleggeri d’Aosta, che con un po’ di fantasia e poca spesa potrebbe diventare un rigoglioso parco, arrivano fino al mare di Coroglio, carezzato dal vento caldo che oggi increspa le onde.

Il progetto del carcere nasceva da un’intesa tra due ministeri, quello della difesa e quello della giustizia, siglata nelle battute finali del primo governo Conte, poi confermata dal governo Conte 2 con l’assenso dei beni culturali. Nelle scorse settimane però è arrivato lo stop della ministra Mara Carfagna, che nell’esecutivo di Mario Draghi si occupa del Mezzogiorno. Motivo del dietrofront, richiesto anche dagli assessori regionale e comunale all’urbanistica? Il carcere contraddice i princìpi cardine del piano per rigenerare Bagnoli, fissati già nel 1996: un grande parco pubblico, campi sportivi, attrezzature turistiche e residenze. Insomma, un luogo per il tempo libero o anche solo per contemplarne la bellezza, sottratta da un secolo di industrie inquinanti.

A Bagnoli hanno tirato un sospiro di sollievo, ma quando se ne parla, un velo di stupore cala sugli sguardi: com’è possibile che a trent’anni dalla dismissione dell’Italsider, dopo tanti progetti, tanti dibattiti e tanti litigi, dopo concorsi d’architettura, una controversa bonifica avviata e naufragata, una nuova progettata ma altrettanto controversa, una grande quantità di soldi pubblici spesi, un processo celebrato in primo grado, e dopo diversi commissari si stia ancora lì a registrare che organi dello stato facciano programmi che confliggono con quelli redatti da altri organi dello stato? E che insomma a Bagnoli tocca sempre ripartire daccapo, come in un drammatico gioco dell’oca?

Un piano da riscrivere

Sconcerto, delusione, fatalismo. L’ipotesi del carcere è una delle micce che hanno riacceso a Napoli la polemica su Bagnoli, un classico che va avanti da un quarto di secolo. Altre micce le hanno fatto compagnia, in attesa che entri nel vivo la campagna per eleggere il nuovo sindaco. A marzo l’Istituto per la protezione ambientale (Ispra) e l’Agenzia campana per la protezione ambientale (Arpac) hanno contestato l’ennesimo piano di bonifica, l’altro grande classico di Bagnoli, stavolta messo a punto da Invitalia, l’azienda pubblica che dal 2014 dovrebbe attuare la trasformazione dell’area.

Il commissario di governo, che guida le operazioni, ne ha preso atto e ha dovuto rimandare il progetto al mittente. Per diverse settimane nessuno in città ha saputo nulla del contenzioso. Nel frattempo Invitalia ha rimesso mano al piano, riscrivendolo e accogliendo le diverse decine di osservazioni pesantemente critiche.

Di nuovo si è tornati punto e a capo, nonostante dalla legge cosiddetta Sblocca Italia del 2014 si sia deciso di derogare gran parte delle normative in materia di urbanistica per semplificare e velocizzare. Sono stati tolti poteri al comune di Napoli, è stato nominato un commissario straordinario e ci si è affidati al braccio operativo di Invitalia. Fino al 2018 il primo commissario è stato Salvo Nastasi, specialista in questo genere di missioni, sebbene nel settore dello spettacolo (lo è stato al teatro San Carlo, al Maggio fiorentino, al Petruzzelli di Bari e all’arena di Verona), attualmente segretario generale del ministero della cultura, abile navigatore dalle acque berlusconiane a quelle renziane.

A Nastasi è subentrato Francesco Floro Flores, proposto dall’allora ministra dei cinquestelle, Barbara Lezzi. Floro Flores è ingegnere, oltre che imprenditore nei settori aerospaziale e nautico con quattrocento dipendenti, proprietario anche dello zoo di Napoli e gestore dell’arena Flegrea, due strutture assai vicine a Bagnoli.